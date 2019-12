Valmadrera. I lavori per il restauro dell’antico campanile della chiesa

Iniziati nelle scorse settimane i lavori alla torre campanaria cinquecentesca

Raccolta fondi per sostenere l’intervento della parrocchia di Valmadrera

VALMADRERA – Un intervento conservativo che vuole preservare uno dei simboli di Valmadrera, la torre campanaria cinquecentesca della chiesa S. Antonio Abate: è l’importante opera che sta impegnando la parrocchia valmadrerese e che necessiterà di 10 mesi di lavori e un investimento di oltre 200 mila euro.

Il campanile in pietra risale ai lavori di adeguamento della chiesa iniziati nel 1566 qualche anno dopo che nella chiesa di S. Antonio fu officiato il culto dal cardinale S. Carlo Borromeo. L’antica chiesa fu poi inglobata nella nuova chiesa progettata dall’arch. Giuseppe Bovara che ne cambiò l’orientamento, sviluppandola verso Sud e trasformando il fianco della preesistente nella facciata dell’attuale, così che il campanile superstite ora si trova vicino all’ingresso.

Il cantiere prevede il restauro delle superfici intonacate e degli elementi lapidei del vecchio campanile, con puliture e restauro complessivo, il risanamento della cuspide, l’adeguamento dei piani interni, delle scale di risalita e dell’impianto elettrico, il trattamento della croce sommitale. Completano le opere, gli interventi di consolidamento strutturale, con l’inserimento di tiranti e relativi ancoraggi in acciaio inox, il consolidamento della cuspide del campanile con ricomposizione delle brecce presenti, lo smontagggio della croce per la ricostruzione della parte sommitale in mattoni.

Il costo complessivo è di 210 mila euro. Una spesa importante per la parrocchia e per questo è stata aperta una raccolta fondi per sostenere l’intervento. Nel corso della “cena degli imprenditori” che si è svolta questo giovedì, con la partecipazione di 140 persone, sono stati raccolti 6,5 mila euro.

Per contribuire è possibile effettuare bonifico con la causale “erogazione liberale ex art. 100 comma 2 lett f) Tuir” intestato a “Parrocchia S.Antonio Abate” – presso Intesa S.Paolo di Milano sul c/c IBAN IT05T0306909606100000123645.