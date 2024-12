Valmadrera, il consiglio comunale approva il nuovo regolamento della biblioteca

Il nuovo Regolamento si è reso necessario principalmente in seguito all’approvazione delle “Nuove norme di funzionamento del Sistema Bibliotecario”

E’ cambiata anche la tipologia di frequentatori che richiede questo tipo di servizi: se ormai studenti universitari e adulti hanno quasi sempre un proprio PC o tablet, sono ora i più giovani a necessitare di strumenti tecnologici in biblioteca

VALMADRERA – ll Consiglio Comunale di Valmadrera ha approvato il Nuovo Regolamento della Biblioteca Comunale, entrato in vigore in questi giorni.

Il nuovo Regolamento si è reso necessario principalmente in seguito all’approvazione delle “Nuove norme di funzionamento del Sistema Bibliotecario”.

La Biblioteca di Valmadrera, assieme ad oltre sessanta soggetti (biblioteche e punti prestito) della provincia, aderisce infatti al Sistema Bibliotecario del Territorio lecchese, che dal 2016 ha come capofila il Comune di Lecco. Il catalogo dei documenti è condiviso, di modo che tutti gli utenti possano accedere al patrimonio librario di tutte le Biblioteche, e la gestione e le regole del prestito sono anch’esse condivise. Il Sistema Bibliotecario ha recentemente aggiornato molte delle proprie regole di funzionamento (dalla durata dei prestiti, ora più lunga per alcune tipologie di documenti, alla gestione dei solleciti e alle modalità di aggiornamento delle tessere di iscrizione) anche in funzione delle mutate abitudini dei lettori nel periodo successivo alla pandemia.

Ovviamente questi cambiamenti hanno reso necessario sia recepire, da parte di tutti gli Enti coinvolti, le nuove Regole del Sistema, sia apportare modifiche ai Regolamenti delle singole Biblioteche. Oltre ad una operazione necessaria dal punto di vista normativo, si è trattata però anche di un’occasione importante per aggiornare il regolamento alle nuove necessità dell’utenza della Biblioteca di Valmadrera, alle nuove caratteristiche del servizio e alle nuove tecnologie.

In questi anni, in termini di servizi, il vecchio internet point è ormai stato sostituito dalla rete wi-fi gratuita e le postazioni fisse sono state sostituite dai chromebook lasciati a disposizione dell’utenza.

E’ cambiata anche la tipologia di frequentatori che richiede questo tipo di servizi: se ormai studenti universitari e adulti hanno quasi sempre un proprio PC o tablet, sono ora i più giovani a necessitare di strumenti tecnologici in biblioteca, in quanto non possono più realizzare i compiti e le ricerche con materiale cartaceo ma solo con strumenti online come classroom.

Inoltre si sono aggiunti – e hanno preso forza durante la pandemia – i “prestiti” di materiali da remoto, come gli ebook e le riviste in formato digitale.

Fra i servizi “in partenza” inseriti nel nuovo regolamento, anche il box di restituzione H24, che verrà presto installato fuori dalla Biblioteca per consentire la riconsegna dei materiali anche questa è chiusa al pubblico.

L’altro aspetto su cui il nuovo regolamento si sofferma è quello dei comportamenti in Biblioteca: sono state esplicitati divieti e regole comportamentali che favoriscano la fruizione della Biblioteca da parte di tutta la cittadinanza, e forniscono maggiori strumenti per prevenire condotte che possono minare la pacifica convivenza delle diverse tipologie di utenza.

Da ultimo, anche se non strettamente legato al nuovo regolamento, segnaliamo il nuovo orario della Biblioteca di Valmadrera, per la prima volta aperta anche al sabato pomeriggio dalle 14.00 alle 17.00.