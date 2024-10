Valmadrera. La Biblioteca Civica apre anche il sabato pomeriggio

Ampliamento dell’orario di apertura

L’assessore Brioni: “Andiamo incontro alle esigenze della cittadinanza”

VALMADRERA – L’Amministrazione Comunale di Valmadrera, con la volontà di venire sempre più incontro alle esigenze della cittadinanza, propone un ampliamento dell’orario di apertura della Biblioteca. Per offrire una fascia oraria di apertura dei servizi più comoda per i lavoratori, per le famiglie con bambini e per i giovani studenti, a partire da sabato 9 novembre 2024 la Biblioteca Civica di Valmadrera aprirà per tre ore anche il sabato pomeriggio, con orario 14:00 – 17:00.

Le altre aperture rimarranno invariate; pertanto grazie all’impegno dell’Amministrazione Comunale e del personale della Biblioteca nell’accogliere in maniera più mirata le esigenze dell’Utenza, l’orario passerà così dalle attuali 34 ore a 37 ore complessive di apertura, su 6 giorni a settimana.

Il nuovo orario pertanto si articolerà come segue:

· Lunedì: 14:00 – 19:00

· Martedì: 9:00 – 12:00 e 14:00 – 19:00

· Mercoledì: 14:00 – 19:00

· Giovedì: 9:00 – 12:00 e 14:00 – 19:00

· Venerdì: 14:00 – 19:00

· Sabato: 9:00 – 12:00 e 14:00 – 17:00