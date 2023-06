Valmadrera, l’Amministrazione comunale ringrazia i volontari della scuola

Il sindaco Rusconi ha auspicato sempre una maggiore partecipazione di nuovi volontari

Presente anche il vicesindaco e assessore all’Istruzione Raffaella Brioni

VALMADRERA – Mercoledì sera, 21 giugno, il sindaco di Valmadrera Antonio Rusconi, accompagnato dal vicesindaco e assessore all’Istruzione Raffaella Brioni, dal responsabile della Polizia Locale Cristian Francese e dal responsabile settore Istruzione, Filippo Perego, ha voluto organizzare un momento di ringraziamento per tutti i volontari del settore scuola; vigili volontari, accompagnatori del piedibus e del trasporto disabili.

Il sindaco ha sottolineato: “Queste persone sono le migliori testimonianze di quanto ognuno di noi può contribuire per migliorare la nostra comunità, è sempre auspicabile che altri volontari si aggiungano al gruppo, anche in questi giorni in cui si sta programmando il nuovo anno scolastico”.

Raffaella Brioni, Francese e Perego sono successivamente intervenuti per sottolineare ancora di più il grazie di tutta l’ Amministrazione Comunale.