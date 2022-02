Valmadrera, si sostituiscono le scale del cimitero monumentale

Via le vecchie scale al cimitero di via Manzoni, sostituite con le nuove

L’intervento del Comune di Valmadrera per una maggiore sicurezza degli utenti

VALMADRERA – Nell’ambito delle opere finalizzate all’adeguamento delle necessarie dotazioni funzionali, per il mantenimento di idonee condizioni di sicurezza per i servizi cimiteriali, in questi giorni a Valmadrera si sta procedendo alla sostituzione di tutte le scale presenti presso il cimitero monumentale di via Manzoni.

Le nuove scale, in alluminio con ruote e altezze diverse al piano di calpestio, sono state posizionate a servizio degli ossari e dei colombari esistenti.

“Tutte le nuove scale fornite – spiegano Giovanni Sala, referente del Settore Lavori Pubblici- rispondono alle normative vigenti in materia di sicurezza per garantire un corretto utilizzo agli utenti del cimitero”.