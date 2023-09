Valmadrera. Sul Pratone di Parè arriva ‘Save and Sound’, evento ‘green’

Sabato 16 settembre una giornata dedicata a sostenibilità, creatività e musica

Giovani si impegneranno in operazioni di clean up su spiagge e sentieri e in altre attività accomunate dall’interesse per la questione ambientale

VALMADRERA – Si intitola ‘Save and Sound’ il progetto ideato da AHC ETS, associazione lecchese nata per valorizzare il territorio attraverso iniziative in ambito culturale e ambientale e conosciuta per il progetto di promozione delle montagne lecchesi attraverso la musica ‘Explorecast’, sviluppato insieme a Comune di Civate, Comune di Lecco e Regione – che si svolgerà il prossimo sabato 16 settembre coinvolgendo i comuni di Lecco, Malgrate e Valmadrera.

“Save and Sound – ha spiegato Luca Cortella – è un progetto che prevede la pulizia di aree naturali (spiagge e sentieri) del territorio lecchese e che, attraverso l’arte e la musica, intende educare i giovani al rispetto e all’amore per la natura”.

Diversi saranno i momenti che comporranno l’iniziativa. Innanzitutto il clean up, organizzato dalla Onlus Plastic Free con il supporto del Gruppo Scout Agesci Lecco 3, nei Comuni di Lecco, Malgrate e Valmadrera, con ritrovo alle 9.30 al Ponte Kennedy di Lecco. Quindi, a seguire, a partire dalle 17 fino a mezzanotte, presso il Pratone Parè a Valmadrera, molteplici attività culturali, artistiche e ricreative.

Si comincerà alle ore 17 con un dibattito su tematiche urbanistiche e di sviluppo sostenibile del territorio lecchese a cura della Professoressa Giuliana lannaccone del Politecnico di Milano (Polo territoriale di Lecco) e con il supporto di Let’sPolit.

Quindi saranno proposte diverse attività volte ad illustrare come effettuare modifiche custom a vestiti, accessori e sneakers per donare un nuovo look a ciò che non usiamo più. Verrà allestito uno swap corner dove barattare i propri capi di abbigliamento inutilizzati inutilizzati e uno spazio espositivo che ospiterà creazioni di brand di giovani ragazzi del territorio legate al tema della sostenibilità. Inoltre dalle 18.30 spazio allo yoga a cura degli insegnanti di Odaka Yoga Lecco.

Alle 18 prenderà il via la performance artistica di Alessandro Gerull, giovane artista milanese finalista del premio Cairo della scorsa edizione, che andrà a creare con i rifiuti raccolti nel corso della giornata un’opera d’arte, accompagnato dalla musica del djset curato da After Hours Club. La musica proseguirà fino a mezzanotte. Per tutti sarà disponibile un food corner con panini e altre specialità culinarie marchiate Gastrò Lecco.

‘Save and Sound’ è realizzato con il patrocinio e il contributo dei Comuni di Lecco, Malgrate e Valmadrera e con il contributo di Cupra Autocogliati, Gruppo Manzoni di Linea Azzurra, Acinque e Kapriol. SILEA è partner tecnico della manifestazione.

Per informazioni: https://www.instagram.com/wearesaveandsound/.