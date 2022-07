A organizzarlo il Comune, in segno di riconoscenza per il lavoro svolto dagli operatori

Intento della serata valorizzare chi giornalmente si mette in gioco per gli altri, soprattutto per i più piccoli della comunità

VALMADRERA – Una apericena per ringraziare i volontari hanno prestato servizio durante l’anno scolastico 2021/2022, impegnati a favore degli alunni della scuola Primaria Leopardi di Valmadrera e dell’intera comunità valmadrerese.

Questo il gesto di riconoscenza mostrato dall’Amministrazione Comunale, in particolare dall’Assessorato all’Istruzione nella serata di ieri, venerdì, presso il refettorio della scuola. Tra i presenti vigili volontari, volontari per le manifestazioni, volontari dei servizi sociali e gli operatori dei servizi bibliotecari, accompagnati dai ragazzi che hanno da poco concluso il servizio civile presso la struttura o lo hanno appena cominciato.

Una serata che ha avuto lo scopo di valorizzare chi giornalmente si mette in gioco per gli altri, soprattutto per i più piccoli della comunità. Dell’Amministrazione presenti il sindaco Antonio Rusconi, l’assessore all’Istruzione e vicesindaco Raffaella Brioni, l’assessore ai Servizi Sociali Rita Bosisio, il comandante della Polizia Locale Cristian Francese e il responsabile delle aree Istruzione e Sport Filippo Perego.

Un ringraziamento doveroso come sempre va alla società Sodexo Italia di Cinisello

Balsamo, gestore del servizio di refezione scolastica a Valmadrera, che ha offerto,

preparato e gestito il rinfresco, mostrandosi vicina ancora una volta alla comunità valmadrerese.