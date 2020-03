VIDEO – In 90 secondi, il varo notturno del nuovo Ponte di Isella

Il video di Anas riassume il varo del Ponte di Isella a Civate

Le operazioni si sono svolte nella notte tra sabato e domenica

CIVATE – Il riassunto di una notte in un minuto e mezzo di video: ecco le immagini delle operazioni che hanno consentito l’installazione del nuovo ponte di Isella a Civate, varato nella notte tra sabato e domenica.

Il nuovo cavalcavia di Civate, di sovrappasso alla statale 36, è costituito da un’unica campata della lunghezza di 50 metri realizzata tramite una soletta in calcestruzzo armato poggiata sulla parte inferiore di due travi laterali all’impalcato. Tale modalità costruttiva consentirà di realizzare un’altezza tra la statale sottostante ed il nuovo cavalcavia ben maggiore di quella precedente, salvaguardando in tal modo la nuova opera da accidentali impatti di veicoli fuori sagoma in transito sulla SS36. Il nuovo ponte sarà completato con la realizzazione di un percorso ciclo-pedonale, che si armonizzerà in maniera ottimale con l’ambientale circostante e con il panorama di sfondo dei monti lariani.

Dopo il varo del ponte, le attività previste sono i completamenti strutturali (soletta d’impalcato), il collaudo statico del ponte e le finiture preliminari alla messa in esercizio della nuova opera (pavimentazione, segnaletica, barriere e collegamenti alla viabilità locale). La previsione di apertura al traffico è prevista entro il prossimo mese di giugno.