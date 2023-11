A Ballabio si accende il Natale, eventi e iniziative per allietare le festività

Luminarie, teatro itinerante, musica, mercatini, solidarietà, fiaccolata… e tanto altro ancora

“Tutto ciò sarà possibile grazie alla collaborazione con le associazioni del territorio che, ancora una volta, si sono dimostrate attive”

BALLABIO – Luminarie, teatro itinerante, musica, mercatini, solidarietà, fiaccolata… e tanto altro ancora! Sta per aprirsi il periodo degli eventi natalizi 2023 e Ballabio sarà al centro di tantissime iniziative dall’1 dicembre sino al 27 gennaio, grazie al ricco programma predisposto dal Comune, in collaborazione con le Associazioni e tante altre realtà del territorio.

Il primo appuntamento sarà venerdì 1 dicembre alle ore 18 presso la villa comunale con la cerimonia di accensione delle luminarie che darà il via a tutti gli eventi natalizi. A ricreare l’atmosfera natalizia ci saranno diversi momenti musicali di cori, banda e zampognari, con la novità del concerto “Tuba sotto l’albero” dove una formazione composta solo da tuba ed euphonium allieterà Ballabio con musiche di natale.

“Questo Natale sarà ricco di iniziative – sottolinea l’assessore al turismo Barbara Crimella – tutto ciò sarà possibile grazie alla collaborazione con le associazioni del territorio che ancora una volta si sono dimostrate estremamente attive: a loro voglio esprimere la mia più sincera gratitudine”.

Tanti eventi dunque, per tutte le età e per tutti i gusti, da scoprire nel calendario natalizio predisposto dal Comune: “Quello che ci aspetta sarà un Natale magico – dichiara il Sindaco Giovanni Bruno Bussola – l’augurio è che tutti i ballabiesi possano trascorrerlo in serenità, con le proprie famiglie, partecipando ai numerosi eventi proposti”.