Ballabio ha otto nuovi Benemeriti: la cerimonia questa mattina al Parco Grignetta

Il sindaco Bussola: “La forza di una società sono le persone che la compongono. Oggi, Baliabio ringrazia e consegna 8 benemerenze”

BALLABIO – Ballabio da oggi ha otto nuovi Benemeriti. Si tratta di: Enrica Donisetti, Ristorante Pizzeria Mexicana, Ristorante Pizzeria La Bussola, Leonardo Viganò (assente giustificato) e quattro Benmerenze alla memoria di: Giovanni Agostani, Don Alfredo Comi, Giovanni Luigi Panzeri e Andrea Rusconi.

La cerimonia di consegna delle Civiche Benemerenze è avvenuta questa mattina, sabato, nella splendida cornice del Parco Grignetta in una spendida giornata di primavera, con la consegna dalla pergamena da parte del sindaco di Ballabio Giovanni Bussola.

E proprio il sindaco ha salutato e accolto i numerosi presenti: “Oggi è un giorno importante per Ballabio. Anzi oggi è ‘Il’ giorno di Ballabio: un paese straordinario in continua evoluzione verso il futuro – ha dichiarato – La forza di una società sono le persone che la compongono. Attraverso la propria attività, opere di valore ed ogni gesto della propria quotidianità ciascun cittadino può contribuire al benessere materiale o al prestigio morale del paese. Oggi, Baliabio ringrazia e consegna 8 benemerenze”.

Quindi la parola è passata al parroco don Benvenuto Riva, che ha sottolineato: “E’ bene dire chi ha fatto opere buone, chi ha fatto il bene. E va detto in particolare alle nuove generazioni perchè conoscano queste persone e le possano prendere come esempi da seguire – quindi ha concluso – Si deve fare il bene per il bene e non per ricevere riconoscimenti o medaglie”.

A seguire è avvenuta la consegna delle Civiche Benemerenze con le seguenti motivazioni:

Agostani Giovanni A.M.: assessore e vicesindaco del Comune di Ballabio, fondatore dell’azienda “Caffè Agostani” , socio del Caio Ballabio, membro del Corpo Musicale “Risveglio”.

Donisetti Enrica: fondatrice, unitamente al marito Gianfranco Paroli, dell’azienda Minutex, azienda che ha creato parecchi posti di lavoro e contribuito a portare il nome di Ballabio in Italia ed all’Estero.

Don Alfredo Comi A.M.: ordinato sacerdote nel Duomo di Milano, arrivato a Ballabio dal 2010 al 2015.

Panzeri Giovanni Luigi A.M.: membro attivo di tante realtà associative di Ballabio, Oratorio, circolo, gruppo sportivo e Caritas.

Ristorante Pizzeria Mexicana: attività storica del paese aperta negli anni ’70.

Ristorante Pizzeria La Bussola: attività storica del paese aperta negli anni ’70.

Rusconi Andrea A.M.: fondatore dell’ASD Grignetta, esempio di tenacia, costanza e dedizione verso i figli ed i giovani di Ballabio.

Viganò Leonardo: titolare e fondatore del noto market di via Mazzini, una attività storica del paese.