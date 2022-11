Il presidente Tagliaferri ha ricordato l’importante anniversario rivolgendo un pensiero ai fondatori

Riconoscimenti a Mario Tagliaferri (30 anni di attività), Pietro Valsecchi e Giambattista Scandella (35 anni), Alfredo Invernizzi (45 anni) e Carlo Canali (70 anni)

BARZIO – Il Corpo musicale Santa Cecilia di Barzio ha festeggiato, domenica scorsa, la santa patrona dei musicanti. Il tradizionale appuntamento aperto a musicanti e amici del sodalizio, quest’anno ha segnato la conclusione dei festeggiamenti per il 135° anniversario della banda.

La giornata si è svolta seguendo il consolidato copione che ha visto la celebrazione della messa nella chiesa parrocchiale di Sant’Alessandro, con l’accompagnamento della musica della banda e della corale Santa Cecilia. Alla cerimonia ha fatto seguito la visita al cimitero, per ricordare i musicanti scomparsi, e la sfilata per le vie del paese, fino al ristorante Vittoria, per il pranzo conviviale.

L’occasione è da sempre anche il momento per festeggiare i componenti della banda che raggiungono particolari traguardi di presenza nel gruppo. Domenica i riconoscimenti sono andati al presidente Mario Tagliaferri per i 30 anni di attività, a Pietro Valsecchi e Giambattista Scandella per i 35 anni, e ad Alfredo Invernizzi per i 45 anni. A tutti loro è stata donata una targa ricordo. Un riconoscimento speciale, con medaglia d’oro, è andato a Carlo Canali, già vicemaestro, che fa parte della banda da ben 70 anni.

Per loro parole di stima e riconoscenza da parte di Tagliaferri, che ha poi ricordato l’importante anniversario festeggiato dal Corpo musicale (fondato nel 1887), rivolgendo un pensiero “ai fondatori e a chi ha portato avanti nostro sodalizio” e ringraziando tutti musicanti, il consiglio direttivo e il maestro Iose Ratti.

Un pensiero speciale è stato rivolto al musicante Stefano Canali, impossibilitato a partecipare alle attività della banda a causa di un grave infortunio subito un paio di mesi fa. Lo stesso Canali ha inviato un messaggio agli amici, per augurare buona festa e congratularsi con i festeggiati.

A ricordo del 135° anniversario di fondazione, a tutti i partecipanti ai festeggiamenti è stata donata una cartolina con la riproduzione del dipinto che ritrae la banda, realizzato dall’artista valsassinese Gianfranco Combi.