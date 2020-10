Casargo. Causa covid annullata la 30^ mostra della capra orobica

Quella di quest’anno sarebbe stata l’edizione numero 30

“Arrivederci al 2021 quando, speriamo, ci saremo lasciati il Covid alle spalle”

CASARGO – “A causa della situazione determinata dal Covid-19, quest’anno non potremo accogliere in paese gli allevatori con il loro animali per la tradizionale mostra regionale della capra orobica”.

Ad annunciarlo è stato il sindaco di Casargo Antonio Pasquini. La decisione è stata presa nei giorni scorsi di concerto con il Centro Zootecnico Valsassinese, ente organizzatore, e la Pro Loco di Casargo: “E’ realisticamente l’unica decisione attuabile, sia alla luce del divieto alle sagre locali, espresso nell’ultimo Dpcm di ieri sera, ma anche nella consapevolezza che la nostra festa, da sempre basata sulla convivialità e sull’aggregazione, mal si sarebbe conciliata con gli attuali protocolli in un momento in cui tutti siamo chiamati a fare la nostra parte per contenere il rischio sanitario”.

Giusto fermarsi quindi, anche se quest’anno per la “Capra” sarebbe stata l’edizione numero 30: “Un traguardo importante per il quale avevano in mente tante idee e qualche sorpresa che terremo in serbo per il prossimo autunno, quando ci auguriamo che il Covid-19 sarà da tempo definitivamente alle spalle”.

Il tradizionale calendario per il nuovo anno verrà comunque realizzato: “Avvisiamo gli amici del becco vicini e lontani che dalle prossime settimane alcune copie saranno presenti negli esercizi commerciali di Casargo. Arrivederci al 2021”.