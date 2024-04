Cfpa di Casargo: “Missione Compiuta”. Bilancio positivo e non solo

Soddisfatto il presidente Silverij: “Abbiamo messo in sicurezza i conti, difeso le iscrizioni e ampliato l’offerta formativa”

Lunedì l’approvazione del bilancio in Provincia. Ieri sera, a Casargo, il saluto allo storico direttore Marco Cimino con la consegna di una targa

CASARGO – Il Consiglio Provinciale di Lecco ha approvato all’unanimità il bilancio consuntivo e quello di previsione per il prossimo anno scolastico del Cfpa di Casargo.

“Missione Compiuta”, le parole sintetiche e significative del capo gruppo consigliere in quota Lega Stefano Simonetti, alle quali seguono quelle del presidente del Cfpa Francesco Maria Silverij, pienamente soddisfatto del lavoro svolto.

“Abbiamo ereditato un bilancio in perdita di 375mila euro, ieri abbiamo chiuso il bilancio in positivo di poco più di 3mila euro con l’approvazione anche di quello previsionale, quindi, non possiamo che ritenerci soddisfatti”.

Un risultato che il presidente Silverij tiene a sottolineare: “E’ stato raggiunto grazie alla sinergia con il Consiglio Provinciale, con il consigliere delegato di Apaf (Agenzia Provinciale Attività Formative) Mattia Micheli, il mio consiglio di Amministrazione che ringrazio per aver garantito unità di intenti strategici e gestionali su tutte le scelte fatte, non solo operative ma anche di carattere economico e finanziario e non da ultimo per il preciso e appassionato lavoro del consigliere Augusto Giuseppe Amanti“.

Non solo un bilancio positivo per il Cfpa di Casargo, ma anche incremento delle iscrizioni e l’ampliamento dell’offerta formativa, come lo stesso Silverij tiene a evidenziare con una certa soddisfazione.

“Abbiamo messo in sicurezza i conti, abbiamo difeso le iscrizioni addirittura con un piccolo incremento rispetto all’anno precedente e ampliato l’offerta formativa con la partenza, certa, del quarto corso di Operatore Agricolo con profilo Caseario. Non solo – aggiunge il presidente – Abbiamo migliorato l’ospitalità e l’immagine stessa del Cfpa con importanti successi, basti ricordare il 2° posto al concorso Mattias Speri a Tione di Trento, il 3° posto di un nostro studente al concorso di RistorExpo sezione Cocktail Lago di Como e sempre a RistorExpo la vittoria, dopo tanti anni, del 1° premio assoluto, senza dimenticare la vittoria la concorso della Lilt (Lega Italiana Lotta contro i Turmori) di Lecco abbinato al progetto Cibo Gusto e Salute dove vinto la medaglia d’oro”.

Silverij ha poi ricordato come gli studenti del Cfpa di Casargo hanno continuato a poter godere di stage in strutture prestigiose e stellate e come siano stati migliorati i rapporti con il territorio. “A tal proposito – ha spiegato Silverij – è giusto ricordare l’evento del 50° anniversario della scuola, che ha richiamato tanto interesse”.

Importanti e fondamentali per Silveri anche le partecipazioni a diversi progetti come: Stop wasting food sul tema dello spreco alimentare, i tirocini curricolari scolastici in strutture importanti e stellate, il corso per pizzaioli gestito da docenti professionisti, gli show cooking a Lecco, i diversi percorsi gold di economia domestica e informatica realizzati per disoccupati, l’adesione al tavolo del networking provinciale e ancora il Casargo National Nutrition Summit e le masterclass per l’approfondimento della cucina per celiaci.

Infine, riprendendo le parole del consigliere Simonetti, il presidente Silverij ha concluso: “Missione Compiuta. E oggi, il Cfpa di Casargo guarda al proprio futuro con assoluta serenità”.

Invece ieri sera, martedì, presso la sede di Casargo del Cfpa, è stato salutato e ringraziato il direttore Marco Cimino che lascia la Valsassina e il Cfpa dopo 15 anni di servizio presso la scuola alberghiera.