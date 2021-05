34 anni, titolare di un centro estetico a Premana, Carlotta ha partecipato al dating show per cercare l’anima gemella

La sua puntata è andata in onda martedì 11 maggio su SkyUno

PREMANA – C’è anche un po’ di Lecco, anzi, di Alta Valsassina nel nuovissimo ‘dating show’ prodotto da Fremantle e in onda ogni martedì sera su SkyUno, ‘Cinque ragazzi per me’. Nel cast infatti c’è anche la premanese Carlotta Bertoldini, 34 anni, protagonista della terza puntata andata in scena proprio ieri, martedì 11 maggio.

Il reality è dedicato alla ricerca dell’amore, ribaltando però i tradizionali ‘canoni’: prima si convive poi, eventualmente, ci si innamora. Otto ragazze (una per ogni puntata) hanno così ospitato per alcuni giorni nella loro casa cinque ragazzi, tutti in cerca dell’anima gemella. Tra le donne single alla ricerca dell’amore c’è anche Carlotta, titolare di un centro estetico a Premana.

“E’ successo tutto per caso – ci ha raccontato al telefono – io ho un centro estetico ma lavoro nell’ambito della moda da quando ho 15 anni. Era circa gennaio quando sono stata contattata su Instagram da Fremantle che cercava ragazze per questo nuovo programma, un veloce scambio di informazioni e basta, onestamente non ho dato molto peso alla cosa. Invece la ragazza con cui ho parlato mi ha ricontattata pochi giorni dopo direttamente in negozio: il mio profilo piaceva alla produzione e mi chiedevano di andare a Milano per conoscermi meglio. Dopo una serie di colloqui mi hanno proposto di prendere parte al programma e ho accettato. Devo quindi ringraziare la ragazza che mi ha contattata per la sua testardaggine!”.

Spiegate le ‘regole’ del gioco la produzione ha quindi ricercato e selezionato i cinque ragazzi più adatti ai criteri di Carlotta e, viceversa, che cercavano una persona simile a lei con la quale provare ad impostare le base per una relazione: “Sono dinamica, sportiva, impulsiva, entusiasta – ha detto Carlotta – ovviamente mi sono stati ‘assegnati’ i cinque ragazzi che ricercavano queste caratteristiche nella possibile anima gemella. Quindi abbiamo cominciato a girare il programma, per colpa della zona rossa siamo rimasti a Milano ma è stato davvero molto bello, oltre che divertente: dopo tanto tempo sacrificati in casa è stato un toccasana poter vivere qualcosa di diverso in compagnia di persone nuove, senza pensare al Covid. Con i ragazzi e le ragazze del reality siamo rimasti tutti in contatto, ci sentiamo ancora, abbiamo formato un bel gruppo, mi sento grata per questa esperienza” ha dichiarato Carlotta.

La ragazza ha dunque ospitato per alcuni giorni i cinque coinquilini ma alla fine uno solo è stato quello scelto. La puntata di Carlotta e tutto il reality si può rivedere su SkyUno, Sky On Demand e NowTv.

E l’amore? “Ho capito una cosa importante, entrando in quella casa – ha concluso Carlotta – se avevo delle consapevolezze su me stessa e su che tipo di persona fossi e di che tipo di relazione stessi cercando, sono uscita ancora più consapevole: io sono fatta così, niente potrà mai cambiarlo. Da questo punto di vista è stata un’esperienza sicuramente ricca anche a livello personale. Ringrazio i miei compagni di ‘viaggio’ e tutti gli amici che da casa mi hanno sostenuta!”.