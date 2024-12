Grande festa per i 50 anni della classe 1974 della Valsassina

Sabato sera in 94 hanno partecipato alla cena dei coscritti che si è tenuta al CFPA di Casargo

L’annuncio della donazione a SUID & SIDS Onlus, con un pensiero alla piccola Cecilia, ha commosso tutti i presenti

CASARGO – Una grande festa al CFPA di Casargo per festeggiare il mezzo secolo di vita. La classe 1974 della Valsassina si è data appuntamento ieri sera, sabato, per una cena dei coscritti che ha contato quasi 100 partecipanti, 94 per la precisione, tra gli invitati anche una piccolissima delegazione lecchese.

Alla regia dell’evento Michela Mauri, Sara Arrigoni, Maurizio Bettoni e Mauro Rosa che hanno tirato le fila di una serata storica.

Prima di dare il via alla festa, i quattro organizzatori hanno chiesto l’attenzione dei presenti, annunciando la decisione di donare una parte dell’importo dell’iscrizione all’associazione SUID & SIDS Italia Onlus nata a Torino nel 2016 nata con l’intento di favorire e ampliare la conoscenza del fenomeno della morte improvvisa e inaspettata del bambino sia nel corso della gravidanza che nei primi due anni di vita.

Una decisione applaudita all’unanimita e un gesto di solidarietà compiuto nel solco di quanto stanno facendo Sonia e Stefano, quest’ultimo coscritto classe 1974, dopo aver perso nel settembre dello scorso anno la piccola Cecilia di soli 5 mesi vittima della così detta “morte in culla”.

“Per un genitore è impossibile spiegare il dolore per una perdita così improvvisa e senza una causa evidente. Il nostro augurio è che la ricerca, ferma da 15 anni, riparta e che queste tragedie siano sempre più rare”, hanno fatto sapere Sonia e Stefano in una lettera che è stata letta a tutti i presenti.

Un abbraccio ideale a Sonia e Stefano da parte di tutti i coscritti, poi la festa è inziata tra risate e ricordi, intervallate da un’estrazione a premi con sorprese e penitenze.

Poi spazio alla musica per una serata ben riuscita con cui è stato festeggiato il mezzo secolo di vita. E’ c’è chi, tra ironia e uno spinto ottimismo, ha chiosato: “La prossima tra 50 anni, abbiamo già prenotato un tavolo, sarà suffciente”.