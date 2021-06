Il Centro Vaccinale della Valsassina resterà aperto fino all’11 Luglio

Per i valsassinesi sarà scelta prioritaria alle prenotazioni

Canepari: “Scelta migliore quella di mantenere il Centro Vaccinale dove già allestito prorogando di alcuni giorni l’attività”

BARZIO – Il Centro Vaccinale delal Valsassina, allestito presso la Comunità Montana rimarrà aperto fino a domenica 11 luglio grazie alla disponibilità della Comunità Montana stessa e della Direzione della Sagra delle Sagre.

A darne comunicazione è Fabio Canepari, presidente della Comunità Montana della Valsassina: “Considerata l’attuale situazione della campagna vaccinale e valutate le varie soluzioni disponibili – fa sapere in una nota stampa – si è convenuto che la scelta migliore fosse quella di mantenere il Centro Vaccinale dove già allestito prorogando di alcuni giorni l’attività e proponendo ai cittadini della Valsassina la priorità nella scelta di questo centro”.

I vari Enti interessati sono quindi riusciti a trovare una soluzione che contentirà la prosecuzione dell’attiva del Centro Vaccinale in Valsassina, prorogando la chiusura dal 30 Giugno all’11 Luglio.

“Inoltre – prosegue il presidente – sarà il centro proposto come scelta prioritaria alle prenotazioni che saranno effettuate da parte dei residenti nei Comuni della Valsassina, così da offrire alla maggior parte dei cittadini l’opportunità di vaccinarsi vicino a casa”.

Il presidente del Distretto Guido Agostoni e il presidente della Comunità Montana Fabio Canepari ringraziano i Direttori di ATS Silvano Casazza e della ASST Paolo Favini per aver sostenuto, la scorsa primavera, l’attivazione del Polo Vaccinale in Valsassina e per essersi adoperati in questa circostanza per garantire il servizio migliore possibile.

“Si ringrazia inoltre – dichiarano i due presidenti – il sindaco di Barzio Giovanni Arrigoni Battaia – che aveva immediatamente assicurato la disponibilità del Palazzetto dello Sport per il proseguimento dell’attività vaccinale. L’auspicio – proseguono – è che i cittadini valsassinesi che ancora non si sono vaccinati, sappiano cogliere l’opportunità loro offerta e prenotino dal momento dell’apertura degli appuntamenti, prevista per il 2 giugno alle ore 23.00, così da poter usufruire della priorità data ai loro comuni nella scelta del centro di Barzio. Un ringraziamento particolare a tutti gli Operatori Sanitari impegnati e ai Volontari della Protezione Civile cui è chiesto questo ulteriore impegno”.

Quindi concludono: “Si raccomanda infine ai Sindaci di promuovere le iniziative ritenute più opportune per favorire l’adesione del maggior numero di cittadini a questa ulteriore possibilità di vaccinazione”.