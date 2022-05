Inaugurato a Barzio il defibrillatore donato dalla banda S. Cecilia e dall’Avis

Un importante gesto di solidarietà in memoria di Mauro Canepari

Il defibrillatore è stato posizionato in via Roma, all’esterno della sede della banda

BARZIO – Grazie alla collaborazione di Avis Valsassina-Lecco e del Corpo musicale Santa Cecilia di Barzio, nel pomeriggio di oggi (sanato 14 maggio), si è svolta l’inaugurazione del nuovo defibrillatore Dae donato alla comunità di Barzio, in memoria di Mauro Canepari, volto noto che non ha mai fatto mancare il suo impegno nelle due associazioni, sia come musicante che come capogruppo dell’Avis Valsassina.

Alla cerimonia ha partecipato anche il sindaco di Barzio Giovanni Arrigoni Battaia, insieme ai rappresentati dell’Avis Valsassina Lecco e della Banda di Barzio, oltre ai famigliari di Mauro Canepari. Il parroco don Lucio Galbiati ha impartito la benedizione. Il presidio salvavita è stato posizionato presso la sede della banda in via Roma, in un punto centrale del paese.