La BCC Valsassina punta sui giovani: consegnati i premi al merito scolastico

“Riconoscere l’eccellenza scolastica è un investimento nel benessere e nel progresso della comunità”

La cerimonia si è svolta nella serata di mercoledì all’auditorium della Casa dell’Economia a Lecco

LECCO – Una bella serata quella che si è svolta ieri, mercoledì, nell’auditorium della Casa dell’Economia di Lecco. Anche quest’anno il Consiglio di Amministrazione della BCC Valsassina ha deciso di valorizzare i meriti scolastici assegnando le borse di studio ai giovani studenti soci o figli di soci della banca.

Ben 56 gli studenti, divisi tra scuole medie, scuole superiori e università (laurea breve e magistrale), che sono saliti sul palco per ritirare il premio in denaro e raccontare brevemente il proprio percorso formativo che, in alcuni casi, ha già portato questi giovani a fare importanti esperienze all’estero.

A fare gli onori di casa è stato il presidente della BCC Valsassina Giovanni Combi, affiancato dal Direttore Generale Ivana Ciresa: “Come consuetudine la nostra banca promuove questo evento per riconoscere il merito degli studenti perché consideriamo l’istruzione la base fondamentale per la crescita personale e sociale – ha detto -. Premiare il merito scolastico significa valorizzare l’impegno, il talento, la dedizione degli studenti, riconoscendo il ruolo centrale che la conoscenza riveste, non solo nella costruzione del futuro dell’individuo, ma anche nella crescita del benessere della comunità in cui viviamo”.

“Nel nostro piccolo, attraverso questi premi, cerchiamo di incentivare l’eccellenza che si alimenta con la cultura del miglioramento continuo, del sacrificio e della responsabilità – ha continuato Combi -. Crediamo che l’istruzione sia una leva per lo sviluppo collettivo, una società istruita è più equa e prospera. Siamo sicuri che gli studenti di oggi diventeranno i cittadini consapevoli e responsabili di domani, capaci di portare innovazione, solidarietà e sostenibilità nelle nostre comunità. Riconoscere e celebrare l’eccellenza scolastica è un investimento nel benessere e nel progresso della comunità”.

Per la BCC Valsassina il Premio al Merito Scolastico è un appuntamento fondamentale: in 10 anni sono stati premiati 444 ragazzi per un totale di oltre 144mila euro di contributi erogati. Dal 2018 a oggi, inoltre, la BCC Valsassina ha devoluto in beneficenza oltre 1.700.000 euro, un investimento importante nelle proprie comunità che la banca cerca di incrementare ogni anno.

1 di 7

Tutti gli studenti premiati

Scuola Secondaria di 1° grado

Silvia Bergamini (Colico); Miriam Pomoni (Premana); Edoardo Combi (Cremeno); Andrea Bertoldini (Premana); Lucia Pomoni (Cortenova); Diego Pomoni (Premana); Alessandro Piloni (Primaluna); Oscar Gianola (Premana); Franco Todeschini (Premana); Anna Vittori (Premana); Francesco Greselin (Esino Lario); Ambrogio Valsecchi (Alzano Lombardo); Giulia Bergamini (Colico); Roberta Viglienghi (Esino Lario); Stefano Pomoni (Cortenova); Romano Codega (Premana); Lucrezia Locatelli (Barzio); Iris Valsecchi (Dizzasco); Giada Invernizzi (Cremeno); Angelica Fuoco (Mandello).

Scuola Secondaria di 2° grado

Sara Costadoni (Primaluna); Chiara Petralli (Introbio); Chiara Spreafico (Moggio); Ilaria Baruffaldi (Primaluna); Giulio Mascheri (Primaluna); Samuele Arrigoni (Pasturo); Irene Gianola (Premana); Alessia Orlandi (Pasturo); Camilla Crippa (Introbio); Maddalena Milani (Ballabio); Elisa Frassoni (Galbiate); Leonardo Fumagalli (Cesana B.za); Monica Codega (Premana); Giulia Ganassa (Cremeno); Matteo Bianchi (Lecco).

Laurea breve

Giacomo Fioretta (Lecco); Francesca Curtoni (Premana); Giulia Fazzini (Cortenova); Elisa Mascheri (Cortenova); Erika Bertulessi (Cassina Valsassina); Claudia Esposito (Barzio); Alessia Tantardini (Pasturo); Stefano Combi (Ballabio); Pietro Casati (Cremeno); Silvia Pomoni (Lecco); Sveva Rossi (Lecco); Anna Benedetti (Cassina Valsassina).

Laurea magistrale

Matteo Sangiorgio (Mandello); Alessandro Galli (Lecco); Anna Bianchi (Barzio); Sarah Fasoli (Mandello); Raul Bertoldini (Premana); Anna Gianola (Premana); Ilaria Melesi (Cortenova); Niccolò Biffi (Ballabio); Nicola Gianola (Introbio).

Le foto degli studenti premiati