Primo premio nella sezione Teenager per il progetto

“Alla scoperta di un’antica coltura: la patata bianca di Esino nell’agricoltura di montagna”

LIERNA – La commissione del 14^ Concorso di Sistema Parchi, attivato da Regione Lombardia e il sistema dei parchi regionali nell’ambito del progetto “Semi Ambasciatori di Biodiversità”, ha assegnato il primo premio per la sezione Teenager all’elaborato dal titolo “Alla scoperta di un’antica coltura: la patata bianca di Esino nell’agricoltura di montagna” presentato dagli alunni della classe 3^ sezione unica, dell’istituto comprensivo “Mons. Luigi Vitali” di Bellano – scuola secondaria di 1° Grado plesso

di Lierna.

La classe è stata premiata durante la cerimonia tenutasi da remoto lunedì 17 maggio alla

presenza dell’Assessore all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, Fabio Rolfi e delle altre autorità partner del progetto. Il progetto prevedeva una serie di incontri di presentazione delle varietà vegetali coltivate nel Parco Regionale della Grigna Settentrionale. In seguito, con la collaborazione dell’associazione del Consorzio della Patata Bianca, del Centro di Formazione Professionale Alberghiero di Casargo e della locanda Montefiori di Esino Lario sono stati portati a scuola i tuberi di patata bianca che, dopo attenta analisi, sono stati trasformati dagli alunni in gnocchi.

Nella primavera poi il progetto si sarebbe dovuto concentrare sulla coltivazione dei tuberi presso la struttura scolastica, ma è arrivato il covid-19… e la classe ha potuto adottare un campo a tuberi appositamente approntato nell’area antistante il Museo “La Fornace”: una webcam fissa sugli 11 campi ha consentito ai ragazzi di seguire in diretta sul proprio pc/tablet/smartphone le tecniche agronomiche necessarie per la coltivazione dei tuberi, come dimostrato dal personale incaricato dall’Ente.

“La Comunità Montana ringrazia Regione Lombardia e Area Parchi per aver creduto e cofinanziato il progetto proposto – ha detto il presidente della Comunità Montana Fabio Canepari -. Un plauso all’associazione Consorzio della Patata Bianca di Esino, al Centro di Formazione Professionale Alberghiero di Casargo e alla locanda Montefiori di Esino Lario per l’attenzione posta nei confronti del progetto. Un grazie va anche ai docenti e agli alunni della classe III del plesso di Lierna dell’istituto comprensivo ‘Mons. Luigi Vitali’ di Bellano, per la serietà e per l’entusiasmo con i quali hanno portato avanti tutte le fasi del progetto, per l’impegno mantenuto anche durante la coltivazione dei tuberi a distanza, resa necessaria dall’esplosione della pandemia. Spero in nuove collaborazioni per progetti futuri e mi auguro che queste sinergie tra enti e scuole continuino per una rinnovata valorizzazione del territorio in tutti i suoi aspetti. Buona conclusione di anno scolastico”.