Manutenzione straordinaria dei ponti sulla Ballabio-Morterone

Il ponte oggetto di rifacimento si trova sopra il torrente Grigna a Ballabio in zona Barech

I lavori saranno ultimati, salvo imprevisti, entro la primavera 2025

BALLABIO – Nei prossimi giorni partiranno i lavori di manutenzione straordinaria dei ponti lungo la strada provinciale 63 di Morterone. Queste opere sono finanziate con il decreto ministeriale 225/2021, mirato alla messa in sicurezza dei ponti e dei viadotti lungo le strade provinciali, per un importo netto contrattuale di 431.406,15 euro oltre Iva.

I lavori saranno ultimati, salvo imprevisti, entro la primavera 2025 e prevedono il rifacimento del ponte attuale e l’adeguamento delle opere idrauliche per garantire un corretto deflusso delle acque durante le piene. Il ponte oggetto di rifacimento si trova lungo la strada provinciale sopra il torrente Grigna, nel fondovalle di Ballabio inferiore. Il progetto prevede il completo rifacimento e l’allargamento del ponte carrabile esistente, inadeguato dal punto di vista idraulico, oltre all’adeguamento delle opere di regolazione idraulica circostanti.

Si prevede, inoltre, di intervenire su altri due ponti, con il ripristino del copriferro e l’esecuzione di un ciclo di anticorrosione dell’armatura metallica, oltre alla sostituzione dei parapetti esistenti con barriere stradali di sicurezza classe H2 bordo ponte. Un altro intervento previsto è il rifacimento di una porzione di muro a gravità, mediante la realizzazione di una paratia in micropali e il successivo getto di un contro-muro. A completamento dell’opera verrà realizzato il rivestimento della struttura in pietra di pezzatura e materiali come esistenti, dove possibile con il riutilizzo dei materiali derivanti dalle demolizioni.

“Grazie a questi finanziamenti ministeriali – dichiarano la Presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann e il Vicepresidente e Consigliere provinciale delegato alla Viabilità Mattia Micheli – la Provincia di Lecco può continuare la campagna di messa in sicurezza dei manufatti lungo le strade di competenza provinciale. Senza queste risorse sarebbe arduo intervenire in autonomia per migliorare la sicurezza; questo impegno da parte del Governo centrale dimostra un sostegno concreto alle amministrazioni locali. La manutenzione e la messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, soprattutto in territori con criticità idrogeologiche il nostro, sono fondamentali per la prevenzione e la conseguente tutela degli utenti della strada”.

“Mi preme ringraziare la Provincia di Lecco – afferma il Sindaco di Ballabio Giovanni Bruno Bussola – perché ancora una volta si dimostra attenta alle esigenze dei Comuni. Il rifacimento completo del ponte di via per Morterone in zona Barech, con uno nuovo più sicuro, più largo e con due marciapiedi è un’opera di estrema importanza ai fini della sicurezza stradale”.