Pasturo. Per il piedibus, volontari cercasi

L’appello ai cittadini per continuare a tenere in moto il servizio

Possibile di offrire disponibilità per accompagnare i bambini della primaria anche solo alcuni giorni della settimana

PASTURO – Genitori, nonni, zii, parenti, in generale cittadini che vogliono essere utili alla comunità: sta cercando loro il Comune di Pasturo per il servizio piedibus, volto all’accompagnamento dei bambini della scuola primaria, temporaneamente in via Provinciale.

A piedi, ma come un vero e proprio scuolabus, i piccoli alunni saranno scortati al complesso scolastico. Per tutti gli aiutanti a disposizione giacca catarifrangente e assicurazione. Gli interessati possono comunicare la propria volontà di partecipare o chiedere maggiori informazioni a info@comune.pasturo.lc.it. Si accettano anche persone disponibile solo alcuni giorni alla settimana.