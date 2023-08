Piani Resinelli: i punti di raccolta rifiuti diventano una discarica

Pessimo biglietto da visita per turisti e villeggianti

Tra i rifiuti abbandonati materassi e un vecchio frigorifero

PIANI RESINELLI – Il punto di raccolta rifiuti situato alla fine del piazzale Daniele Chiappa, ampio parcheggio post all’ingresso dei Piani Resinelli, ancora una volta è diventato una discarica a cielo aperto. Non di meno è la situazione in zona ex Alveare Alpino.

Le immagini inoltrate da un lettore testimoniano le situazioni in cui versano le due zone dove in questi ultimi giorni è stato abbandonato di tutto, tra cui materassi e un vecchio frigorifero.

Le immagini eloquenti da un lato testimoniano l’ignoranza e la maleducazione di alcune persone, per le quali non c’è alcun ottimo servizio di nettezza urbana che le possa giustificare. Del resto, se tutti fosserto dotati di senso civico, rispetto per l’ambiente e buona educazione, non si genererebbero situazioni simili.

Dall’altro lato è pur vero che in un luogo turistico altamente frequentato, e quest’anno da quanto sta emergendo lo è stato ancor più rispetto agli altri anni, sarebbe opportuno, da parte di chi amministra, prestare più attenzione e, laddove si verifichino situazioni eccezionali ancorché invicili come in questo caso, far intervenire chi di dovere al più presto.

“Angoli” di questo tipo non sono di certo un buon biglietto da visita, ne per i turisti e nemmeno per chi vive i Resinelli da residente o da villeggiante. Ma anche se fossero “angoli” nascosti in luogo remoto, il dovere di intervenite in modo rapido ed efficiente sarebbe dovuto e doveroso.

Va da sè che ricettacoli di rifiuti simili non dovrebbero generarsi. Intercettare i responsabili di questi gesti inammissibili oggi è possibile. Lo insegnano Amministrazioni comunali vicine come Pescate e Ballabio per esempio, che in più occasioni, grazie a telecamere di video sorveglianza, hanno individuato e multato i maleducati di turno.