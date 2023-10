Sp 62 chiusa domani tra Ponte di Tartavalle e Pennaso di Bellano

Per tutta la giornata, dalle ore 8.00 alle ore 17.00, transito vietato sulla tratta

La chiusura per continuare l’installazione delle nuove reti paramassi

BELLANO/TACENO – Sp 62 chiusa anche domani nel tratto Ponte di Tartavelle a Taceno e Pennaso di Bellano per consentire l’installazione di nuove reti paramassi sulla parete sovrastante la sede stradale. Il provvedimento interesserà tutta la giornata di domani, mercoledì 1 novembre, dalle ore 8.00 alle ore 17.00, con l’intento di sfruttare le condizioni meteorologiche che dovrebbero essere favorevoli.

Proprio le forti piogge avevano fatto sì che gli interventi, già in corso, venissero interrotti, cominciati dopo che nella tarda mattinata di venerdì 20 ottobre si è verificato uno smottamento nel tratto interessato. Dal crollo si sono susseguiti interventi per rimuovere il materiale instabile sulla parete e per posare le nuove reti di contenimento.

Settimana scorsa era già stata emessa un’ordinanza che comunicava la chiusura al transito tra Ponte di Tartavalle e Pennaso di Bellano da lunedì 30 ottobre, a esclusione però di sabato e festivi.