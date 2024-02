Valvarrone: 1.133.000 euro per migliorare il trattamento delle acque reflue

Terminati i lavori di dismissione di tre impianti di depurazione a Tremenico

Tali lavori si sono resi necessari in quanto i manufatti presentavano notevoli problematiche

TREMENICO – Si sono concluse le opere di Lario Reti Holding per la dismissione di tre impianti di depurazione in località Tremenico e di collettamento dei reflui all’impianto di Vestreno, nel comune di Valvarrone.

Tali lavori si sono resi necessari in quanto i manufatti presentavano notevoli problematiche, sia a livello di gestione sia per le normali operazioni di manutenzione, anche a causa della loro posizione, essendo situati in una zona impervia e distante da strade percorribili con i mezzi.

I sistemi di trattamento delle acque reflue, oggetto di intervento, erano a servizio della frazione di Avano: ovvero la fossa Imhoff di Avano Est, la fossa Imhoff di Avano Ovest e il depuratore di Tremenico. Inoltre, nella stessa frazione è stato realizzato il collegamento della rete fognaria con la rete di Tremenico, e tra quest’ultima e la rete fognaria di Introzzo, dalla quale esisteva già un collettore con recapito finale all’impianto di depurazione di Vestreno.

Contestualmente sono stati sostituiti alcuni tratti della rete di acquedotto nelle aree interessate dai lavori al fine di adeguare e potenziare la distribuzione idrica. I lavori, terminati a gennaio 2024 e dal valore totale di circa 1.133.000 euro, erano iniziati a maggio 2022.