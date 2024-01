Varenna, grande festa in piazza per l’arrivo della Befana

A impreziosire la manifestazione l’arrivo dei trampolieri con le ali luminose

Musica e balli per l’iniziativa promossa dall’amministrazione comunale

VARENNA – Grande festa a Varenna per l’arrivo della Befana. Nel pomeriggio di oggi, sabato 6 gennaio, in piazza San Giorgio, è stata organizzata dall’Amministrazione comunale l’animazione per i bambini di Varenna e per quanti erano presenti in paese in questi giorni di festa.

Musica e balli hanno accompagnato l’evento e, ad un certo punto, sono magicamente comparsi i trampolieri con le ali luminose, per la gioia di grandi e piccini presenti in gran numero alla manifestazione.

GALLERIA FOTOGRAFICA