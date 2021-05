Due proposte alla settimana con la guida di esperti

Un itinerario in mountain bike con Stefania “Steppo” Valsecchi

LECCO – Per il ciclo di incontri on-line “Condividere la montagna”, due proposte alla settimana per conoscere le potenzialità delle nostre montagne con la guida di esperti. Stefania “Steppo” Valsecchi, personaggio molto noto in città, maestra e grande appassionata di viaggi in bicicletta (ha girato l’Italia e l’Europa in lungo e in largo in sella alla sua due ruote) presenta un itinerario.

“Se effettuerai uno o più percorsi che presentiamo potrai postare le tue foto sui social con #CONDIVIVILA. La migliore foto di ogni proposta riceverà in premio un’incisione originale dell’artista Bruno Biffi”.