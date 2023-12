La fondatrice Diana Gilardoni: “Penso che nessun obiettivo si possa raggiungere da soli ma ogni obiettivo è il frutto del lavoro comune”

Una grande festa, un grande evento per i 10 anni di fondazione del Centro Medico Polispecialistico In Salus Lecco celebrati giovedì scorso con una splendida kermesse che si è tenuta presso lo spazio Oto Lab di via Mazzucconi a Lecco.

Una emozionata Diana Gilardoni, fondatrice di In Salus, nel suo intervento di saluto e ringraziamento ai numerosi invitati, rivolgendosi in particolar modo al suo staff ha dichiarato: “Sono colma di gioia e di gratitudine nei confronti di ciascuno di voi. Sono grata perché penso che nessun obiettivo si possa raggiungere da soli ma ogni obiettivo è il frutto del lavoro comune fatto giorno dopo giorno. Come ben sapete In Salus nasce da un sogno e dal bisogno di offrire un centro di eccellenza sul territorio in cui i pazienti potessero trovare tanta qualità, ma anche un’umanità pronta ad accogliere e supportare i bisogni di ciascuno. Questa qualità siete voi e la esprimete tutti i giorni accogliendo i pazienti e andando incontro ai loro bisogni”.

Quindi ha concluso: “Mi sento molto fortunata perché in questi 10 anni ho avuto il piacere di conoscervi personalmente e con ognuno di voi investire per percorrere un cammino di qualità. 10 anni fa per me sembrava impensabile immaginare in Salus come è oggi, eppure è diventata una realtà che, ovviamente, mi conoscete bene, non si ferma. Abbiamo grandi progetti per il futuro con una nuova sede e con nuove attività da realizzare. Sarà una grandissima sfida che avrà successo solo se ci crediamo tutti e se continuano a lavorare come abbiamo fatto in questi 10 anni”.