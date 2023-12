LECCO – In un contesto in cui le esigenze della società si evolvono incessantemente, ci sono persone capaci e lungimiranti che sanno trasformare bisogni in opportunità, tracciando nuove vie verso il successo. In Salus Lecco ne è un esempio. Fondato da Diana Gilardoni, il Centro Medico Polispecialistico con sede in via corso Carlo Alberto, 17/A, nasce da un’idea scaturita proprio da un bisogno personale, poi declinato in un percorso imprenditoriale esemplare, che ha saputo dare una risposta ad un’esigenza latente del territorio.

Tutto ebbe inizio dall’incontro tra Diana Gilardoni, fondatrice e mente visionaria di In Salus, e le ostetriche che l’hanno accompagnata fino al parto. In quel momento ha capito l’importanza di sentirsi accolti e di ricevere una risposta concreta ai propri bisogni di persona e di paziente.

Poi cos’è successo?

“L’esperienza vissuta in gravidanza mi ha fatto capire l’importanza di trovare un luogo dove i bisogni fisici, psicologici e sociali dei pazienti fossero soddisfatti in tutte le fasi della vita con professionalità, competenza e umanità. Ho capito che questo obbiettivo non può essere realizzato dal singolo professionista ma è il risultato del lavoro di un team di professionisti che collabora attivamente per il raggiungimento del benessere del paziente a 360 gradi. Questa è stata la molla che ha fatto scattare in me il desiderio di aprire il centro In Salus”.

Da dove sei partita per creare In Salus?

“Come dico sempre, il paziente più esigente sono io. Sono quindi partita dalle esigenze che un paziente come me può avere all’interno di un centro medico: qualità, ascolto, accoglienza, orari flessibili, reperibilità. L’ascolto dei bisogni dei pazienti che quotidianamente vengono da noi, ci ha guidati nell’implementare o modificare i servizi offerti”.

Il gennaio del 2013 nasce In Salus, come si è sviluppato il Centro in questi dieci anni?

“Inizialmente lo staff di In Salus era composto da 13 professionisti. Oggi siamo felici di collaborare con circa 80 tra medici, ostetriche, infermieri e fisioterapisti. In 10 anni abbiamo investito moltissimo nella ricerca dei migliori professionisti e della migliore tecnologia a supporto dell’attività medica. Questa passione si tramuta in qualità delle cure e benessere dei nostri pazienti che, grazie al passaparola, ci hanno permesso di essere conosciti sul territorio e di ampliare la nostra offerta”.

Difficoltà e soddisfazioni, come incidono sul piatto della bilancia?

“Ciascun lavoro porta con se entrambi gli aspetti: problemi e soddisfazioni. Quando, come noi, si lavora con tanta passione e questa passione e professionalità viene trasmessa ai pazienti, la bilancia si sposta inevitabilmente verso il piatto delle soddisfazioni”.

Cosa offre oggi In Salus?

“Siamo partiti come centro materno infantile e questo resterà sempre il cuore pulsante del nostro centro polispecialistico. Seguire le gravidanze fino alla nascita dei bimbi è un’esperienza unica e impagabile. Nella gravidanza e soprattutto nel post parto, impieghiamo innumerevoli risorse per supportare i neo genitori in una fase della vita tanto bella quanto impegnativa. A loro vanno i nostri sforzi e le innumerevoli attività gratuite come lo spazio mamma bimbo del venerdì mattina dove tutte le neo mamme vengono accolte dalle nostre ostetriche e dalla nostra psicologa gratuitamente. Ora, dopo 10 anni e con l’aiuto di circa 80 professionisti e con le tecnologie più avanzate, riusciamo a coprire a 360 gradi gli ambiti della cura e della salute della persona: dal cardiologo, all’otorino, passando per l’oculista, ortopedico, ginecologo, urologo, nutrizionista, arrivando al fisioterapista, psicologo, solo per citarne alcuni”.

Professionisti e tecnologia: un binomio ormai indissolubile. E’ più una scelta o una sfida?

“Indubbiamente una scelta. Il professionista deve essere sempre al centro, ma la tecnologia oggi se usata bene e con cognizione di causa può fare la differenza. In ambito tecnologico siamo all’avanguardia, aggiorniamo costantemente i nostri macchinari e recentemente stiamo approcciando anche all’intelligenza artificiale. Un nuovo mondo da scoprire, che mi incuriosisce molto. Sto studiando questo ambito e a breve lo introdurremo, pur sapendo che non potrà mai sostituire la conoscenza e l’esperienza di un medico, ma potrà sicuramente essere di grande aiuto. Una nuova frontiera che siamo pronti ad abbracciare senza mai perdere l’aspetto umano sia dal lato del professionista che da quello del paziente”.

In Salus – Centro Medico Polispecialistico

Lecco – Corso Carlo Alberto 17/A

Tel. 0341 367512