LECCO – Mont Sorgenti è una rassegna di eventi dedicati alla montagna organizzata dal Cai sezione di Lecco “Riccardo Cassin”, Fondazione Riccardo Cassin e Gruppo Ragni della Grignetta. La rassegna, giunta alla decima edizione, si apre il 29 aprile per concludersi il 10 giugno, di seguito ecco il ricco programma di appuntamenti tra digitale e incontri in presenza (gli eventi in presenza potranno avere variazioni dipendentemente dai decreti che verranno emanati per l’emergenza covid).

Il programma