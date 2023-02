Badminton Lecco protagonista al 1° torneo Challenge a Livelli

Trasferta ligure per il team bluceleste

Chiara Landi e Piera Tocchetti vincono in coppia nel LIV C

NOVI LIGURE – Sono 9 gli atleti del Badminton & Croquet Club Lecco che si sono recati sabato e domenica nelle lande di Novi Ligure. Il club piemontese Boccardo, sempre attivo nell’organizzazione delle gare, ha portato a questo primo torneo ben 120 atleti di tutte le età a confrontarsi nei diversi livelli: A, B e C.

Il più giovane bluceleste presente era Mattia Cattaneo (10 anni) che insieme al padre Nicola, Liv. C, ha giocato il doppio maschile nel tabellone a eliminazione diretta contro gli atleti juniores di casa Matteo Congias e Alex Piovani. Una partita molto bella, giocata ad alto livello purtroppo sfavorevole ai nostri atleti che si sono arresi con il punteggio 18-21 17-21.

Nel singolare Mattia Cattaneo ha giocato nel tabellone contro Stefano Torrielli, un atleta di casa molto preparato che ha messo in difficoltà Mattia. 9-21 10-21

Nicola Cattaneo nel singolare maschile Liv C non supera il girone come nel doppio misto in coppia con Chiara Landi che vengono battuti da Alex Piovani e Adele Foti.

Andrea Saverio, l’under 17 del B&CCLecco, ha giocato nel singolare il Liv. B direttamente nel tabellone. Battendo prima Matteo Lancellotti (Genova BC) 21-10 21-11, poi il fortissimo atleta indiano Jatinder Lav (CUS Bergamo) 21-16 17-21 24-22. Ha dovuto cedere in finale contro l’esperto Riccardo Cerami 16-21 10-21 (BC Milano).

Nel doppio misto con la compagna Adriana Atash Faraz (New Sport Lodi), Liv. C, hanno un walkover e battono nel primo incontro i compagni di squadra Piera Tocchetti con Edvidio Milano 21-16 18-21 21-14. Replicano vincendo contro Alex Piovani e Adele Foti (Borccardo Novi) 21-12 21-19 raggiungendo la finale dove trovano Giuseppe Luca Caracausi ex nazionale che in coppia con Anna Gaziano (BC Milano) non lasciano giocare i nostri giovani atleti 11-21 11-21. Un argento meritato che però lascia un dubbio sull’auto dichiarazione delle categorie durante le iscrizioni. Nel doppio maschile Andrea Saverio si è cimentato per la prima volta con il padre Achille che purtroppo lasciano subito, contro i forti Leonardo Fava e Edoardo Parusso 10-21 9-21.

Al suo primo torneo, Achille Saverio atleta master, si è comportato davvero bene. Nel singolare maschile Liv. C, ha vinto tutte le partite del girone entrando nel tabellone, dove

purtroppo trova Matteo Congias che non gli lascia modo di impostare il suo gioco cedendo 6-21 -10-21

Sempre nel Liv. C, Edvidio Milani vince una sola partita del girone e non riesce a qualificarsi per il tabellone. Nel doppio misto con Piera Tocchetti vincono il primo incontro contro i coniugi Bettoni (CUS Bergamo) ma cedono l’incontro successivo contro i compagni di squadra, e nel doppio maschile con Denis Passador non raggiungono i quarti. Stesso risultato per Denis nel singolare Liv. C e nel doppio misto dove con Roberta Brenzone vengono eliminati al primo turno e Roberta anche nel doppio femminile.

Diversa la prestazione di Piera Tocchetti Liv. C che nel singolo femminile, prima supera il girone battendo Martina Benzi (Acqui BC) 21-17 22-20 e Thuy Hang Nguyen testa di serie nr 3 con il risultato 21-7 21-12. Nel tabellone vince contro Petra Feciale 21-10 21-13, Nicole Bertini 21-8 21-7, Sara Marchesini 21-19 21-13 e raggiunge la finale dove però cede alla giovane Anna Gaziano 12-21 13-21. Una medaglia d’argento che sta stretta dopo tutte le vittorie delle due giornate.

Anche Chiara Landi Liv. C vince le partite e supera il girone contro Jayantnala Chandresakan 21-6 21-7 e Lidia Forco 21-15 21-5. Nei quarti vince anche contro Arianna Vignola 21-6 21-14 ma non raggiunge la finale. Un bronzo meritato e un ottimo ritorno dopo tanti anni di assenza dalle competizioni.

In coppia con la compagna di squadra Piera Tocchetti, è tutta un’altra gara. Il primo incontro del tabellone è il più impegnativo, giocando contro le amiche Roberta Brenzone e Sara Marchesini. Il punteggio però è netto 21-10 21-14. Landi e Tocchetti superano anche le fortissime Anna Gaziano e Qianying Giada 22-20 21-17 e in semifinale Stefania Monica Herendeu con Alessia Zucchelli 21-8 21-12. In finale non c’è partita. Le blucelesti partono senza timore imponendo sin da subito il proprio gioco senza lasciare il tempo alle avversarie di reagire. Con un netto doppio 21-8 sono sul gradino più alto del podio.

Un lungo weekend di gare che precede l’apertura del Campionato Italiano a Squadre serie B che avrà inizio questo prossimo sabato 10 e domenica 11 febbraio prezzo Malles Venosta.