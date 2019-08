Basket. A Costa Masnaga arriva il grande basket NCAA

Dodici gare con formazioni di altissimo livello.

il 30 agosto si chiude con la sfida tra Basket Costa e Oregon State.

COSTA MASNAGA –Dopo il preludio di martedì 30 luglio 2019, in cui c’erano circa duecento persone ad assistere alla sfida tra University of Central Arkansas e l’Italy All Star Dream Team, entra nel vivo la manifestazione di pallacanestro estiva organizzata dal Basket Costa Masnaga.

A partire da sabato 10 agosto gli appassionati di basket potranno infatti assistere a sfide di altissimo livello che vedranno in campo diverse formazioni che partecipano al campionato universitario americano. Proprio sabato 10 sarà possibile vederenla gara tra l’All Star Team italiano e l’Università di Houston, una delle migliori nella scorsa stagione NCAA di Division I.

Tra le altre formazioni maschili che scenderanno in campo ci saranno università dalla grandissima tradizione sportiva come Nebraska, Miami University e i californiani di Stanford.

Per quanto riguarda la pallacanestro femminile, in campo scenderanno le tedesche di Hannover il 13 agosto contro UNC Greensboro e il 14 contro Illinois State.

La manifestazione verrà chiusa dalle ragazze della Serie A del Basket Costa, il 30 agosto alle ore 21.00, nella sfida contro le americane della Oregon State University.

“Per noi è un orgoglio poter riproporre, per il settimo anno di fila, una manifestazione estiva così importante. Speriamo di poter continuare a lungo a dare la possibilità agli appassionati del nostro territorio di vedere pallacanestro di altissimo livello, maschile e femminile – dichiara il dirigente brianzolo Fabrizio “Bicio” Ranieri – Sarebbe bello che tutte le partite siano come quelle del 30 luglio, quando ci fu un ottimo spettacolo in campo e grande presenza sugli spalti.”

A questo link potrete trovare il programma completo della manifestazione.