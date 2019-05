VALMADRERA – L’Adinox Starlight si arrende anche in gara 2 del primo turno dei play off del campionato di serie C, perdendo 70-44 sul campo bresciano della Fortitudo quintetto che ha concluso terzo nella stagione regolare. Sulla panchina valmadrerese si è seduto Ciceri sostituendo Colombo assente per motivi personali. “Mi sono trovato capo coach in una sfida particolare- spiega Ciceri- e purtroppo senza la Capaldo per motivi fisici. La squadra ha disputato una buona partita. Poi ad inizio terzo quarto si fa male la Casartelli, con Irelys che lascia il campo causa quinto fallo. Loro sono una buona squadra. Valmadrera è stata sul pezzo per una buona parte del match. Faccio i complimenti al gruppo perché è stato coeso nei momenti difficili. Una buona stagione- conclude Ciceri- per la Starlight consapevole che da oggi si lavorerà per migliorarci nella prossima stagione”.

FORTITUDO BRESCIA 70

ADINOX STARLIGHT 44

Parziali: 21-14, 39-27, 52-37

Adinox Starlight: Fusi 5, Orsanigo 6, Airoldi 4, Scola 2, Chitelotti, Greppi 3, Adan 6,

Oddo 4, Casartelli 4, Riva 10.

Basket Fortitudo: Serlini 8, Calabresi, Pavanello 15, Baresi 4, Marenda, Zonca 10, Bona, Pintossi2, Frusca 20, Belfiore, Bio Akoua, Catterina 11