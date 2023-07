Calcio. La Futura presenta la Prima Squadra: “La passione è il nostro motore”

Accanto ai tanti giovani inseriti nella rosa anche alcuni giocatori di esperienza

La squadra di mister Volpi è pronta per il campionato di Terza Categoria: “Continua il percorso iniziato l’anno scorso”

LECCO – “Mi fa piacere vedervi qui in tanti e così giovani per dare seguito a un’avventura nata lo scorso anno un po’ per gioco con l’unico obiettivo di creare un bel gruppo. Oltre ad essere riusciti a creare una bella squadra che, ovviamente, comprende anche tutto lo staff, l’anno scorso abbiamo raggiunto risultati oltre le nostre aspettative”.

Il presidente della Polisportiva Futura 96 Luca Gattinoni ha salutato con queste parole la Prima Squadra che per il secondo anno affronterà il campionato di Terza Categoria di calcio. Il gruppo, formato prevalentemente da giovani a cui sono stati affiancati giocatori d’esperienza, è stato presentato ufficialmente lunedì sera all’oratorio di Acquate.

“Credo che ci voglia un ambiente sano per tirare fuori il meglio di noi e la Futura 96 ci garantisce proprio questo – ha detto l’allenatore Luca Volpi -. La prossima stagione sarà la continuazione del percorso iniziato l’anno scorso: non dimentichiamoci quello che abbiamo imparato a livello calcistico e umano e trasmettiamolo ai nuovi arrivati. In comune abbiamo tutti la passione per il calcio e questo deve essere il nostro motore. Il presidente Gattinoni ha parlato di playoff, ma per raggiungere il risultato dobbiamo affrontare tutte le partite divertendoci, giocando bene e dando tutto. Quest’anno dobbiamo metterci in testa che possiamo fare il risultato dando il massimo contro tutti, senza timori reverenziali nei confronti di nessuno. L’arbitro sarà il campo”.

Tanto entusiasmo nell’ambiente della Futura che è pronta a lavorare fin da subito in attesa della preparazione che comincerà alla fine di agosto. Alla presentazione hanno partecipato anche Roberto Bario (membro della Figc Lombardia) e Giovanni Colombo (presidente della Figc delegazione di Lecco), proprio quest’ultimo ha ricordato di essere nato proprio all’ombra del campanile di Acquate prima di richiamare tutti i giocatori al rispetto delle regole e al fair play: “Mi piacerebbe che la squadra che vincerà il prossimo campionato vincesse anche la Coppa Disciplina che, forse, vale più del campionato stesso: vi auguro di riuscire in questa impresa – ha detto Colombo -. Agli allenatori (che preferisco chiamare educatori) voglio dire solo che avete in mano il futuro di questi giovani: prima viene l’uomo e poi il giocatore”.

La presentazione si è conclusa con le foto di rito ma, prima del rompete le righe con l’appuntamento a fine agosto, ai ragazzi è stata distribuita dal preparatore atletico una tabella di allenamento perché la stagione della Futura è già cominciata!

La rosa

La squadra di Terza Categoria (in neretto i nuovi arrivi): Carlo Battiston (centrocampista, 1993); Isacco Bovis (centrocampista, 2003); Andrea Callegari (portiere, 2000); Andrea Cesana (difensore, 2002); Evangelista Colombo (centrocampista, 1996); Salvatore Correra (portiere, 1988 dall’Aurora S.F.); Michele Donadoni (centrocampista, 1993 dalla Pol. Valmadrera); Luca Galbiati (centrocampista, 2003); Massimo Gianola (esterno/ala, 2004); Gianbattista Grassi (esterno/ala, 2000 dall’Aurora S.F.); Andrea Invernizzi (centrocampista, 1987 dalla Pol. Valmadrera); Adam Ktiti (difensore, 1997 dalla Osvaldo Zanetti); Stefano Marinello (esterno/ala, 1999 dalla Pol. Mandello); Tommaso Meschi (esterno/ala, 2001 dalla Ac Victoria); Mirco Molteni (difensore, 1988); Davide Moreschi (attaccante, 2003); Stefano Ongania (esterno/ala, 1993); Jacopo Rao (difensore, 2002); Alessandro Rastellà (difensore, 2002); Domenico Riga (difensore, 1991); Francesco Rizzuti (attaccante, 1998 dalla Ac Victoria); Marco Rincaletti (esterno/ala, 2002); Francesco Sangalli (difensore, 1991 dalla Ac Grentarcadia); Daniele Schipani (portiere, 1998 dalla Ac Victoria); Gabriele Sottocasa (difensore, 1998 dal Gso Lecco Alta); Lorenzo Taeggi (centrocampista, 1995 dall’Aurora S.F.); Alessandro Tasca (difensore, 2003); Matteo Weijgertse (difensore, 2002); Luca Weijgertse (centrocampista, 2004).

Lo staff

Allenatore. Luca Volpi (allenatore). Aiutanti: Domenico Perri, Antonio Maloberti, Riccardo Piberi. Preparatore atletico: Marco Pennati. Preparatore portieri: Marco Arrigoni. Dirigente/guardalinee: Giovanni Gianola. Dirigente responsabile: Marco Marocchini. Responsabile settore calcio: Pietro Suzzani.