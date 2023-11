Calcio Lecco. Comincia la distribuzione delle fidelity card

Inizia oggi la consegna delle fidelity card per i tifosi blucelesti

E’ possibile ritirarla presso la biglietteria “Curva Nord” dello stadio Rigamonti-Ceppi

LECCO – La società Calcio Lecco 1912 comunica che da oggi è possibile ritirare presso la biglietteria “Curva Nord” dello stadio Rigamonti-Ceppi, in via don Pozzi, le fidelity card. Solo con la tessera del tifoso sarà possibile acquistare i biglietti per il derby del Lario contro il Como di martedì, 28 novembre, nel settore ospiti dello stadio Sinigaglia come predisposto dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive attraverso la delibera n. 57 del 2023 a causa della criticità dell’incontro.

I tifosi lecchesi possono ritirare le fidelity card con l’obbligo di presentare un documento d’identità valido presso: