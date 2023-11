Calcio Lecco. Il Derby finisce 0 a 0, ma il Lecco si “mangia le mani”

Due legni, un clamoroso errore a porta vuota di Lemmens, ma al Sinigallia col Como finisce in parità

I blucelesti muovono la classifica e tornano a fare punti in campionato dopo il passo falso di Cremona

COMO – Allo stadio Giuseppe Sinigaglia si gioca la partita dell’anno sia per Como che per il Lecco. Un derby del Lario condito dalle polemiche riguardo il tetto del numero di biglietti disponibili per i lecchesi fissatro a 500 e il boicottaggio di parte della curva bluceleste. Ma, alla fine, è il campo a parlare ed i blucelesti hanno tenuto testa agli scudocrociati conquistando un buon punto al Sinigallia e sfiorando persino il colpaccio. A salvare i padroni di casa sono stati due legni su tiro e colpo di testa di Crociata e l’imprecisione di Lemmens che sottoporta sbaglia un gol ormai fatto.

Padroni di casa guidati in panchina per la seconda volta da Cesc Fabregas, dopo l’esonero di Longo, orfani del regista Daniele Baselli per le tre giornate di squalifica rimediate sul campo della FeralpiSalò. Non convocati invece, Arrigoni infortunato, Kerrigan e Scaglia per scelta tecnica.

Tra le fila blucelesti, mister Emiliano Bonazzoli forzatamente rinuncia a Melgrati e Tenkorang, entrambi infortunati e schiera a sorpresa Lemmens negli undici iniziali con Lepore a formare il tridente d’attacco insieme a Crociata e Novakovich, lasciando Buso inizialmente in panchina.

La Cronaca

Il primo pallone lo muove il Lecco, i cugini ripartano veloci in contropiede con Cutrone (C) abbattuto da Celjak (L), Verdi (C) su punizione trova solo la barriera. I padroni di casa costruiscono bene dalla sinistra sull’asse Chaija (C) e Sala (C), il primo tentativo verso la porta è di Da Cunha (C), al 5′, nessun problema per Saracco (L).

Due minuti dopo dal limite ci prova, invece, Chaija (C) di sinistro, il portiere lecchese fa sua la palla con facilità. Fatica il Lecco a costruire gioco nei dieci minuti iniziali, mentre il Como prova a far la partita. Al 12′ Lepore (L) dalla sinistra prova a pescare Novakovich (L) ma, la difesa azzurra chiude bene.

Chaija (C) è il più attivo dei suoi con una bella incursione centrale deviata in angolo. Al 16′, da corner i padroni di casa trovano uno schema interessante con Barba (C) che finalizza di testa il cross teso di Da Cunha (C), la palla esce a lato. Ancora Como, al 20′, determinante Caporale (L) ad anticipare Da Cuhna (C) davanti a Saracco (L).

Il Lecco prova a costruire con qualche invenzione prima di Crociata (L) che da posizione defilata cerca il gol impossibile e poi con il tiro cross di Lepore (L), attento Semper (C). Dall’altra parte, Verdi (C) al 28′ trova l’incursione centrale con uno slalom tra i difensori blucelesti ma, il destro è debole e Saracco (L) in tuffo salva il risultato.

Al 30′, la palla gol più clamorosa ce l’ha il Lecco con una punizione dalla trequarti: Lepore (L) finta il tiro e l’appoggia a Crociata (L) che lascia partire un siluro che si stampa sul palo, Lemmens (L) da due passi impatta male il rimbalzo e manda la palla sul fondo. Le Aquile crescono di intensità e costruiscono dalla destra con il bel cross di Crociata (L) per Ionita (L), palla fuori.

Al 36′, il pressing alto del Como fa sbagliare i blucelesti in fase di costruzione dal basso, Sala (C) anticipa Celjak (L) e tira forte verso la porta col sinistro ma, trova solo l’esterno della rete. Di nuovo pericolosa la squadra di Fabregas al 43′ con il tiro al volo di Cutrone (C) sull’invenzione di Verdi (C) dalla trequarti.

Primo tempo combattuto, Como più energico nei primi minuti poi pian piano sono cresciuti i blucelesti che hanno avuto sui piedi di Lemmens la più grande occasione per sbloccare il risultato al Sinigaglia.

Secondo Tempo

Nessun cambio ad inizio ripresa per i due allenatori, Bonazzoli inverta solo i due esterni alti Lepore a destra e Crociata a sinistra. Si riparte con il Como in possesso palla dopo due minuti, Verdi (C) tra le linee pesca Cutrone (C), l’ex Milan scarica un bel diagonale che sfiora il palo alla sinistra di Saracco (L).

Al 52′ dall’angolo a sfavore, il Lecco riparte in contropiede Novakovich (L) in area scarta il suo diretto avversario Curto (C) e calcia di sinistro ma, Semper (C) interviene bene con i piedi. Il Como alza il baricentro e Cutrone (C) al 58′ manca di un soffio l’impatto col pallone sul cross di Sala (C) dalla sinistra.

Tanti lanci lunghi da una parte e dall’altra per superare il centrocampo schierato. Fabregas rivoluziona la squadra al 60′ inserendo forze fresche e modificando il modulo con Gabrielloni che affianca Cutrone in attacco. Al 66′, nuova chance per il numero 10 del Como che dal limite lascia partire un rasoterra potente che finisce fuori alla destra dell’estremo difensore lecchese.

Il Lecco si riaffaccia nella metà campo comasca al 69′ con la bella incursione centrale di Degli Innocenti (L) travolto da Kone (C) vicino al limite dell’area. Lepore (L) trova però, solo la barriere.

Al 77′, Sersanti (L) abbatte Chaija (C) al limite dell’area lecchese. La punizione di Kone (C) non gira ed esce di poco solo la traversa. Dall’altra parte grande apertura di Sersanti (L) per Crociata (L) azione prolungata degli ospiti che culmina con un calcio d’angolo. Dalla bandierina Lepore (L), Caporale (L) sul primo palo trova l’incrocio dei pali

Al 82′, brivido in area piccola del Lecco, Saracco (L) non esce sul cross dalla destra di Iovine (C) ed interviene Cejliak (L) in ribattuta ma, la palla sbatte su Gabrielloni (C), il portiere bluceleste si ritrova la palla tra le mani.

Ci prova anche il Lecco, all’87’, sull’errore difensivo di Curto (C) prende palla Buso (L) che si porta in area ma, calcia in bocca a Semper (C). Como in dieci per l’infortunio di Iovine però, Fabregas ha finito le sostituzione.

Dopo un minuto, Eusepi (L) difende palla sulla trequarti offensiva, poi apre a destra per Lepore (L) che la rimette in area dove però non c’è nessun compagno in zona. Rapuano ferma comunque tutto per fuorigioco. Al 90′, colpo di testa di Cerri (C) in area bluceleste, la palla colpisce Gabrielloni (C) che non riesce a battere a rete.

Occasione Lecco nel finale, al 93′, Lepore (L) da fallo laterale pesca Giudici (L) che mette in mezzo per Eusepi (L) che calcia in girata ma, palla è troppo centrale e facile per Semper (C).

Finisce in pareggio il derby del Lario fra Como e Lecco con gli ospiti che hanno avuto sui piedi le migliori occasioni del match sia nel primo che nel secondo tempo. I blucelesti conquistano un ottimo punto contro una valida avversaria attualmente al quarto posto della classifica di Serie B.

Il tabellino

COMO: Semper; Sala (Ioannou 78′), Barba, Odenthal, Curto; Abildgaard, Bellemo (Kone 62′); Chaija (Cerri 85′), Da Cunha (Iovine 62′), Verdi (Gabrielloni 62′); Cutrone All. Fabregas

LECCO: Saracco; Caporale, Celjak, Bianconi (Marrone 71′), Lemmens (Giudici 80′); Degli Innocenti (Buso 74), Sersanti, Ionita; Crociata, Novakovich (Eusepi 71′), Lepore. All. Bonazzoli

Marcatori:

Arbitro: Papuano di Rimini coadiuvato da Vivenzi di Brescia e Liberti di Pisa. Quarto uomo Milone di Turianova . Al VAR Nasca di Bari e all’AVAR Paganessi di Bergamo

Ammoniti: Bianconi (L), Kone (C), Sersanti (L) , Crociata (L), Gabrielloni (C)

Espulsi:

Classifica

Venezia 30

Parma 30

—————–

Cremonese 25

Como 25

Palermo 24

Catanzaro 24

Modena 23

Cittadella 22

——————

Cosenza 19

Bari 18

Pisa 17

Südtirol 17

Sampdoria 16

Reggiana 16

Brescia 15

—————-

Ascoli 13

Lecco 13

———————-

Spezia 10

Ternana 8

FeralpiSalò 7