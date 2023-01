Calcio Serie C. Niente da fare per il Lecco: il Mantova si impone per 2 a 0

Padroni di casa a segno con un gol per tempo

Apre Bocalon al 5′, raddoppia Guccione su rigore al 53′

MANTOVA – Si chiude con una sconfitta senza troppi appelli la trasferta della Calcio Lecco sul terreno di gioco del Mantova. Al “Martelli” i padroni di casa si impongono per 2-0, grazie alle reti, arrivate entrambe in apertura dei due tempi di gioco, di Bocalon (5′) e Guccione (rigore trasformato al 53′).

Per i blucelesti si tratta del secondo turno consecutivo a secco di vittorie, dopo il pareggio maturato nello scorso turno sul campo della Pro Sesto. La sconfitta fa scivolare i ragazzi di Foschi al quinto posto in classifica, con il divario dalla vetta occupata dal Pordenone che sale a cinque lunghezze.

Un gol per tempo

Come anticipato in apertura a decidere la sfida sono due gol realizzati nei primi minuti delle due frazioni di gioco. Al 5′ infatti il Mantova è già in vantaggio, quando Gerbaudo approfitta di un errore di Lepore sulla destra per innescare Bocalon, il quale con un gran tiro al volo sigla l’1-0.

Il gol subito a freddo è una vera e propria doccia gelata per il Lecco, che conseguentemente fatica riordinare le idee e ad organizzare trame offensive. I blucelesti hanno comunque un sussulto prima del quarto d’ora e in pochi minuti si fanno vedere al tiro con Mangni, Lepore e Zambataro.

Dopo questo break il Lecco non riescono più a farsi pericolosi in attacco; sul fronte d’attacco opposto il Mantova sfiora invece per due volte il raddoppio, prima con Mensah e poi con Procaccio.

Nella ripresa il copione si ripete: dopo solamente sei giri di lancette Procaccio si invola in contropiede e Melgrati è costretto ad atterrarlo in area; sul dischetto si presenta Guccione che sigla il raddoppio.

A questo punto la gara si mette in discesa per il Mantova che al 64′ va vicino al tris con Procaccio. Dopo il 70′ la sfida cala d’intensità e i padroni di casa amministrano senza troppi affanni il doppio vantaggio. Foschi prova a scuotere i suoi con gli innesti dalla panchina ma di fatto le mosse non sortiscono risultati.

Si arriva dunque alle battute finale del match col Mantova in pieno controllo della situazione: al 90′ il risultato recita dunque 2-0; ora il Lecco avrà tempo una paio di giorni per resettare prima di affrontare l’AlbinoLeffe nel turno infrasettimanale in programma mercoledì 1^ febbraio (calcio d’inizio alle 18).

Tabellino

MANTOVA – LECCO 2-0: Bocalon 5′, Guccione (rig.) 53′.

MANTOVA: Chiorra, Silvestro, Padella, Ghilardi, Ceresoli (Darrel dal 46′), Gerbaudo, Procaccio (Yeboah dal 67′), Pierobon (Ejjaki dall’82’), Guccione, Bocalon (Fontana dal 73′), Mensah (Fazzi dal 67′). A disp.: Malaguti, Tosi, Matteucci, Iotti, Conti, Panizzi, Rodriguez. All. Corrent.

LECCO: Melgrati, Celjak, Pecorini (Giudici dal 58′), Enrici, Lepore, Zuccon, Galli (Scapuzzi dal 77′), Ardizzone (Girelli dal 26′), Zambataro (Martorelli dal 58′), Tordini (Buso dal 46′), Mangni. A disp.: Stucchi, Maffi, Lakti, Stanga, Cusumano. All. Foschi.

ARBITRO: Sig. De Angeli, sez. Milano.

Classifica

Pordenone 44

——————————

FeralpiSalò 42

L.R. Vicenza 41

Pro Sesto 40

Lecco 39

Renate 38

Pro Patria 36

Arzignano Valchiampo 34

Novara 34

Padova 33

Pro Vercelli 33

—————————–

AlbinoLeffe 31

Juventus Next Gen 31

Mantova 30

Trento 29

—————————–

Virtus Verona 27

Pergolettese 26

Sangiuliano 24

Piacenza 23

—————————-

Triestina 18