Basket giovanile. Tre lecchesi tra i migliori 2009 regionali

Convocati per un’allenamento a Carugate

Due giocatori della Carpe Diem Calolzio, uno del Basket Lecco

LECCO – I giocatori di pallacanestro lecchesi continuano a destare interesse a livello regionale. Sono tre i ragazzi che il Referente Tecnico Territoriale Luca Vitali – ex giocatore di Serie A e nazionale italiana – ha convocato per l’allenamento che si sta svolgendo oggi a Carugate, nell’ambito del Progetto di Qualificazione Territoriale relativo all’annata 2009.

Agli ordini dei vari responsabili tecnici provinciali – per la provincia di Lecco è presente coach Alessio Pesca – si alleneranno due giocatori della Carpe Diem Calolziocorte e uno del Basket Lecco.

Per Calolzio i convocati sono Alessandro Castagna e Mattia Mazzoleni, figlio di coach Angelo, l’allenatore della Serie C. Tra i blucelesti il convocato è il mandellese Lorenzo Castelli.

I giocatori lariani si alleneranno oggi dalle ore 18.15 alle 19.45.