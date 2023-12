Basket Serie C. Calolzio non si arrende, PallMi sconfitta all’over time

Super-Rusconi guida i suoi alla vittoria

“Bravissimi, ora testa alla partita di Romano” dichiara coach Mazzoleni

OLGINATE – La WBT Calolziocorte ottiene una vittoria di pura tigna contro la Pallacanestro Milano, battendo i meneghini dopo un tempo supplementare.

L’inizio di gara sembra quello della partita d’andata, con una superba WBT che vola via e, a trenta secondi dalla fine del primo tempo, tocca il massimo vantaggio (46-31), per poi lasciare l’ultimo canestro agli ospiti.

Purtroppo per i tifosi di Calolzio, anche il secondo tempo sembra la fotocopia della prima gara. Gli esperti milanesi si affidano all’intramontabile Paleari e al talento balistico di Gorla per ribaltare completamente il match. A due minuti dalla fine della partita Milano ha otto punti di vantaggio (71-79) e la gara in tasca. I ragazzi di coach Angelo Mazzoleni però si rifiutano semplicemente di perdere e trovano il pareggio con una “tripla” di un fantastico Martino Rusconi – 28 punti in serata – a 18 secondi dalla sirena finale (83-83).

Nell’over time è ancora Rusconi – con l’aiuto di Francesco Castagna – a bucare la retina da oltre l’arco. Calolzio scappa (94-88) ma Milano non molla e avrebbe addirittura il potenziale tiro della vittoria nelle mani di Foti, allo scadere. Il ferro preso dal mini-play meneghino chiude i giochi e regala alla WBT una preziosissima vittoria.

“I miei ragazzi sono stati bravissimi a non mollare mai – dichiara coach Mazzoleni – non siamo riusciti a ribaltare la differenza canestri, ma è secondario. Ora testa alla prossima partita, dove ci attende la capolista Romano”.

WBT CALOLZIOCORTE – PALL. MILANO 96-94 (d.t.s)

PARZIALI: 24-15, 46-33, 62-56 – 83-83

CALOLZIOCORTE: Rusconi 28, Radaelli 24, Castagna 12, Perego 10, Niang 8, Longhi 7, Paduano 6, Meroni 3, Combi, Mazzoleni n.e, Papini n.e, Marabelli n.e, All. Mazzoleni