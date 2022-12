Basket Serie C Silver. Enginux Calolzio, rimonta sfiorata contro la capolista

Gran rimonta nell’ultimo quarto, ma il tiro di Meroni va fuori

Calolziesi senza Pirovano e Castagna, influenzati

NOVATE MILANESE – Non basta un grande ultimo quarto all’Enginux Calolziocorte per superare l’O.SA.L. Novate Milanese, capolista del Girone Blu della Serie C Silver. Senza Mattia Pirovano, Francesco Castagna e con un Martino Rusconi a mezzo servizio i lecchesi sfiorano l’impresa.

Il primo tempo la prima della classe approfitta di una Calolziocorte con le rotazioni corte per andare al riposo con sei punti di vantaggio (34-28).

Nella ripresa l’O.SA.L. Sembra poter indirizzare la partita, allungando ulteriormente e toccando i tredici punti di vantaggio nell’ultima frazione.

A un passo dal baratro la squadra calolziese reagisce con atteggiamento leonino. Un passo alla volta i biancorossi recuperano e si trovano con un solo punto da recuperare sul 71-70, con la palla in mano. La palla finisce a Leo Meroni, ma il suo tiro dalla lunetta entra ed esce, decretando la sconfitta di Calolzio.

Migliore marcatore per i lecchesi Rusconi a quota 16 punti. 15 per Michele Crippa.

“Abbiamo perso di due una partita recuperando da meno tredici e sbagliando il tiro della vittoria. Purtroppo è la palla è uscita, ma la pallacanestro è anche questa. Siamo contenti per come abbiamo giocato, coi cambi risicati, i giovani hanno risposto bene. Adesso testa a Cantù, sarà una bella gatta da pelare” dichiara coach Angelo Mazzoleni a fine gara.

O.SA.L. NOVATE MILANESE – ENGINUX CALOLZIOCORTE 72-70

PARZIALI: 19-12, 34-28, 57-46

CALOLZIOCORTE: Paduano 3, Meroni 13, Mazzoleni 7, Carcano, Rusconi 16, Minari, Longhi 9, Crippa M. 15, Tentori 5, Crippa R. 2