Basket Serie C Silver. Pioggia di triple, Calolzio respinge Villasanta

Grande ultimo quarto per la Enginux

Ottima prova di Riccardo Crippa, 17 punti per lui

OLGINATE – Torna alla vittoria l’Enginux Calolziocorte, dopo il brutto stop di settimana scorsa contro Varedo. I lecchesi hanno battuto in maniera netta l’Italcontrol Villasanta grazie a un ottimo quarto periodo.

I lecchesi sono in versione “small”, senza l’infortunato Martino Rusconi e lo squalificato Michele Crippa. Nonostante ciò tengono bene il campo e lasciano agli ospiti la miseria di ventisei punti nel primo tempo (30-26).

Il terzo quarto vede un vistoso sbandamento della squadra di coach Angelo Mazzoleni che, per oltre sei minuti, fatica a trovare la via del canestro. Villasanta ne approfitta per prendere il comando del match (34-39), ma è solo un momento. A cavallo dei due quarti Calolzio piazza un tremendo parziale di 14-1 grazie alle triple di Leonardo Meroni e Simone Paduano e, quando Villasanta prova il “colpo di coda”, sono lo stesso Meroni e un propositivo Samuele Longhi a chiudere definitivamente il match con altri due canestri da oltre l’arco.

Calolzio vince 69-53 e ribalta anche la differenza canestri. Ottima la prova di Riccardo Crippa, autore di 17 punti e vera e propria spina nel fianco per gli ospiti.

“Una partita molto difficile, a causa delle assenze – dichiara coach Mazzoleni – oggi si è rivelato utilissimo Ricky Crippa, sono contento per lui e per tutti i ragazzi per questa fantastica vittoria”.

ENGINUX CALOLZIOCORTE – ITALCONTROL VILLASANTA 69-53

PARZIALI: 16-15; 30-26; 45-43

CALOLZIOCORTE: Paduano 9, Meroni 9, Pirovano 3, Castagna 10, Mazzoleni, Carcano 4, Minari n.e, Longhi 9, Galli n.e, Papini 4, Tentori 4, Crippa r. 17 All. Mazzoleni