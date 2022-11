Basket Serie C Silver. Questa sera il derby tra Calolzio e Mandello

Caloziesi ancora senza Simone Paduano

Mandello ai minimi termini dopo una settimana difficile

CALOLZIOCORTE – Aria di derby questa sera al PalaRavasio di Olginate. L’Enginux Calolziocorte ospiterà tra le mura amiche la Tecnoadda Mandello. Entrambe le squadre arrivano alla partita reduci da risultati positivi: l’Enginux è imbattuta da due gare, la Tecnoadda ha espugnato il campo di Busnago due settimane fa e perso contro Erba solo nel finale di gara.

A togliere un po’ di sapore a questo derby saranno le numerose assenze, tra quelle sicure e quelle no. Ai box l’ex di turno Simone Paduano per Calolzio, ma anche Mandello rischia di presentarsi “ai minimi termini”.

“Padu non ci sarà di sicuro, non dovrebbe tornare prima di un paio di settimane – dichiara il coach calolziese Angelo Mazzoleni – loro sono in un momento buono, giocano in maniera intensa e non dobbiamo assolutamente sottovalutarli, o rischieremmo di fare la fine di Busnago. Dobbiamo giocare la nostra pallacanestro e non la loro”.

La Tecnoadda arriva a questa importante partita in condizioni piuttosto critiche. “Ci siamo allenati in nove lunedì e mercoledì siamo arrivati a dieci solo con qualche ragazzo delle giovanili – commenta coach Federico Tocalli – Longhi non si è allenato tutta settimana, Niang ha problemi a una spalla e non sono sicuro sia in grado di giocare. Purtroppo siamo proprio in pochi, la situazione è molto difficile”.

La partita tra Enginux e Tecnoadda si giocherà venerdì 4 novembre al PalaRavasio di Olginate, con inizio alle ore 21.30.