Basket Serie C. WBT Calolzio, il campionato cambia in corsa

Introdotte delle novità per il campionato di serie C lombardo

Tre retrocesse in meno mentre la prima classificata del Girone Bronze salva direttamente

CALOLZIOCORTE – Clamorosa novità per quanto riguarda il campionato di Serie C lombardo, che vede impegnata la WBT Calolziocorte. La FIP ha comunicato un cambio di programmazione per i campionati del prossimo anno, cambio che influirà pesantemente anche sullo svolgimento di questo torneo.

In sostanza la FIP ha annunciato che nella stagione 2024/25 i gironi di serie C saranno composti da 14 squadre e non da 12, come deciso da diverso tempo. Questa modifica farà ovviamente diminuire il numero delle squadre che retrocederanno in DR1, perché le formazioni lombarde ammesse passeranno da 33 a 36.

A seguito di questa modifica retrocederanno in DR1 solo nove squadre, al posto delle dodici previste.

Settimana prossima comincerà la seconda fase del campionato per la WBT, finita nel girone Bronze Est. A seguito delle modifiche del campionato, la prima classificata si salverà direttamente, dalla 2° alla 6° giocheranno gli spareggi, 7° e 8° retrocederanno in DR1.

Il girone di play-in Bronze Est è formato dalle squadre classificate alla 8° alla 11° posizione dei gironi C – quello di Calolzio – e D, portandosi i punti degli scontri diretti. I calolziesi partiranno con 6 punti in classifica e dovranno giocare quattro sfide, andata e ritorno, contro le formazioni provenienti dal girone D.

In testa al momento c’è Busnago con 10 punti.