Basket Serie DR1. 2025 amaro, prima sconfitta per la WBT Calolzio

Interrotta la striscia di dodici vittorie consecutive

16 punti per Federico Casati

VILLASANTA (MB) – Dopo dodici vittorie consecutive il nuovo anno inizia con una sconfitta per la WBT Calolziocorte. A festeggiare un buon inizio d’anno sono i padroni di casa dell’Italcontrol Villasanta.

La formazione monzese parte subito a zona e, a parte rari momenti, terrà questo tipo di difesa per tutta la partita. Calolzio non ingrana subito e alla fine del primo tempo ha due punti da recuperare (39-37).

Nella ripresa lo spartito non cambia, i padroni di casa sono bravi a trovare canestri con continuità da tre, anche in situazioni difficili. Calolzio non riesce a trovare ritmo e perde col punteggio di 77-69.

Miglior marcatore tra i lecchesi Federico Casati con 16 punti. 14 a testa per Simone Paduano e Samuele Longhi.

“Una partita spigolosa. Abbiamo patito troppo la loro fisicità in difesa, In attacco abbiamo dimostrato che quando eseguiamo tutto diventa facile, quando ci facciamo prendere dalla frenesia tutto diventa difficile – dichiara coach Ivano Perego – loro hanno avuto ottime percentuali da oltre l’arco e hanno giocato la loro partita, quindi complimenti a loro. Purtroppo, e non lo dico perché abbiamo perso e non è una scusante, l’arbitraggio non ha tenuto un metro equivalente da entrambe le parti. Sapevamo che prima o poi la sconfitta sarebbe dovuta arrivare, adesso giriamo pagina e andiamo avanti”.

ITALCONTROL VILLASANTA – WBT CALOLZIOCORTE 77-69

PARZIALI: 22-21, 39-37, 57-52

CALOLZIOCORTE: Meroni 6, Marchesi n.e, Mazzoleni 2, Casati 16, Butti 3, Combi 2, Longhi 14, Crippa 5, Radaelli 11, Paduano 14, Colosimo 2.