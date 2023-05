Carenno. Dopo tre anni torna il memorial Lorenzo Maltini di calcio a 5

Domenica 2 luglio l’evento sportivo per ricordare un amico

Edizione 2023 per il torneo di calcio a 5 estivo a Carenno

CARENNO – Dopo tre anni ritorna con l’edizione 2023 il Memorial Lorenzo Maltini, torneo 24 ore di calcio a 5 estivo a Carenno, appuntamento sempre molto apprezzato, da sportivi e non, dell’estate carennese. L’appuntamento è fissato per domenica 2 luglio. Come sempre, l’appuntamento calcistico sarà anche l’occasione per fare del bene visto che il ricavato sarà donato in beneficenza.

Il torneo, che vuole ricordare un caro amico scomparso 20 anni fa, è organizzato dagli Amici di Lorenzo e dalla Polisportiva Carennese, con il patrocinio del comune. Lorenzo Maltini, era un ragazzo di Milano che andava in villeggiatura a Carenno e che soprattutto amava il paese. Tutti ricordano a distanza di tanto tempo la sua voglia di non mollare mai e di non arrendersi nel momento più difficile: una forza ed un coraggio incredibili che non si possono raccontare (QUI TUTTE LE INFO).