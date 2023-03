Ginnastica Archè c’è: grandi risultati sia al maschile che al femminile

Nella generale oro e argento per Bonaiti e Rossi

Tra le donne prima nel corpo libero Bonacina, terza Longhi alla trave. Spiccano nella categoria Junior maschile anche Licata e Dozio, rispettivamente secondo e quarto

CALOLZIO – Incetta di successi per Ginnastica Archè, in campo maschile e femminile. Trasferta bresciana per le Junior Anna Bonaiti e Beatrice Longhi e per la Senior Marta Bonacina, impegnate domenica 26 marzo a Rovato nella prima gara del campionato AICS 2° livello di artistica femminile, in cui l’associazione calolziese è riuscita a salire ancora una volta (anzi, due) sul podio.

In classifica generale conquista la medaglia d’argento Anna Bonaiti, dopo una prova condotta con grinta e ad un’esecuzione precisa. Gara abbastanza pulita e portata avanti con determinazione anche per Marta Bonacina, che in classifica generale si posiziona quinta, e sale sul gradino più alto del podio in quella del corpo libero.

Più in salita la gara di Beatrice Longhi che, dopo la buonissima prova FGI di due settimane fa, ha avuto qualche difficoltà ad esprimersi al meglio. In una giornata per lei ‘tosta’ è comunque riuscita a spiccare con la sua capacità di reagire prontamente agli errori e grazie alla sua determinazione è riuscita a ottenere il 3° punteggio nella classifica della trave.

Menzione speciale infine per Laura Aldeghi, che si è resa disponibile a fare da assistente in campo gara offrendo supporto alle compagne, in attesa di riprendersi al 100% dal fastidio alla caviglia, con l’auspicio di poter prendere parte alle prossime competizioni a cui le ginnaste Archè parteciperanno subito dopo il periodo pasquale.

Settore maschile protagonista a Mortara

Anche nel comparto maschile Ginnastica Archè si è fatta notare a Mortara, dove lo scorso week-end sono scesi in campo gara gli atleti del settore maschile per le categorie Allievi e Junior. Buona la prova per gli Allievi nel campionato Silver LA, con esercizi puliti che confermano una continua crescita da parte di questi giovani ginnasti, ed eccellente prestazione per i Junior che hanno conquistato i vertici della classifica generale nella gara Silver LC.

Per la gara LA di sabato, nella categoria Allievi 1, Lorenzo Passoni ha conquistato la nona posizione, seguito da Ruben Pirovano all’undicesimo posto, in gara nonostante non fosse in piena forma. Poco dopo, nella stessa classifica, Yuri Zoia e Gabriele Ghiani hanno guadagnato rispettivamente la sedicesima e la diciassettesima posizione, risultato positivo trattandosi di una gara partecipata da oltre quaranta ginnasti. Per la categoria Allievi 2, decima posizione per Lorenzo Colosimo, in una classifica composta da più di trenta ginnasti.

Ottima prestazione nella gara LC per la categoria Junior 1 domenica pomeriggio, con Giorgio Rossi, Angelo Licata e Giovanni Dozio. I tre ginnasti dell’associazione calolziese hanno condotto una gara lineare e ottenuto alti punteggi su tutti e sei gli attrezzi, conquistando la classifica generale che ha registrato la prima posizione di Giorgio Rossi, medaglia d’oro davanti al secondo classificato Angelo Licata e al quarto posto di Giovanni Dozio, che ha però conquistato il miglior punteggio nella classifica del corpo libero.

Più che soddisfatti gli allenatori e gli atleti, pronti a tornare ad allenarsi in palestra per migliorarsi ancora in vista dei prossimi impegni agonistici.