Ginnastica Archè, ottimi risultati alla Coppa CSI a Calco

Molto soddisfatte le allenatrici del corso Avviamento e del corso Base

CALCO – Le piccole ginnaste dell’Associazione Sportiva “Ginnastica Archè”, hanno partecipato alla Coppa CSI di ginnastica ritmica di Calco nei corsi Avviamento e Base, conquistando molte medaglie e riempendo i podi con i colori della società.

Per la categoria Lupette, si esibiscono le piccole bimbe dell’Avviamento con i loro esercizi individuali al corpo libero, scontrandosi con ben 29 ginnaste. Alessandra Mercurio, Gaia Benedetti e Giorgia Corti conquistano un bellissimo primo posto a pari merito. Segue al secondo posto la compagna Aurora Carenini.

Entrano poi in pedana le compagne più grandi, categoria Tigrotte, con gli esercizi individuali alla palla. Anche per questa categoria popolata da ben 40 ginnaste il podio si colora di Archè! Sul primo gradino del podio salgono Agnese Bressi e Giada Scaccabarozzi seguite dalla compagna Martina Carenini che conquista la seconda fascia del podio. La compagna Dorotea Dossi presenta un esercizio ben eseguito, che però non le permette di salire sul podio!

A seguire gli esercizi a coppie/squadre, dove entrano in pedana anche le bimbe del corso Base. Alle coppie corpo libero, podio tutto Archè! Primo posto per la coppia Aurora Carenini e Alessandra Mercurio. Al secondo posto pari merito per la coppia, Giorgia Corti e Gaia Benedetti e la coppia Martina Marangoni e Giorgia Marangoni. Seguono al terzo posto Giulia Rosa e Mariam Yunes. Nella squadra corpo libero Elena Rota, Irene Burini e Maria Olteanu conquistano il primo posto.

Chiudono la gara le compagne più grandi che presentano i loro esercizi di coppia alle palle. La coppia composta da Martina Carenini e Agnese Bressi conquista il primo posto. Sul terzo gradino del podio le compagne Dorotea Dossi e Giada Scaccabarozzi.

Molto soddisfatte e contente di questa primissima gara le allenatrici del corso Avviamento (Elisa Frigerio, Martina Togni e Diana Ihnatchenko) e del corso Base (Ivana Iannella e Maddalena Rotasperti).