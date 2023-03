Grande appuntamento con il Floorball a Monte Marenzo

L’1 e 2 aprile si giocheranno incontri di campionato e competizioni rivolte ai più giovani

MONTE MARENZO – Un nuovo, intenso, appuntamento con il Floorball a Monte Marenzo. Il Centro sportivo comunale sarà infatti teatro di una due-giorni di partite che chiamerà a raccolta giocatori di tutte le età. Fra sabato 1 e domenica 2 aprile, infatti, si giocheranno incontri di campionato e di competizioni organizzate dalla Federazione (FIUF) rivolte ai più giovani.

Nel dettaglio, sabato 1 la palestra di Monte Marenzo ospiterà l’ultima giornata della stagione regolare del campionato di serie A2 di floorball, competizione che rappresenta una novità assoluta sulla scena italiana. Si gioca infatti 5 contro 5, su un campo più grande rispetto alle partite ufficiali disputate in passato a Monte Marenzo, e si affrontano squadre composte da giocatori dai 12 anni in su. Il concentramento vedrà in azione i Firelions Serenissima (squadra della provincia di Venezia), la Jrc Ispra e la Fast Bolzano, oltre ai padroni di casa della Fun in Progress – Monte Marenzo. In tutto saranno 6 partite, che si svolgeranno nel tardo pomeriggio di sabato (dalle 17.30 in avanti) e nella mattinata di domenica (dalle 9). In palio c’è la qualificazione ai playoff del campionato di A2, traguardo per cui è in corsa proprio la squadra di casa (la classifica del campionato è consultabile su Classifica Campionato Italiano Seniores A2 22/23 – Fiuf).

Il programma della due giorni proseguirà domenica 2 con la Easter Cup 2023, torneo che vedrà impegnate squadre di categoria Under 17 e Under 11. La manifestazione U17 porterà sul campo di Monte Marenzo Sesto Unihockey, SSV Bozen, la Fast Bolzano e una formazione che raccoglie giocatori locali, della Serenissima e di Aosta: si gioca a getto continuo, dalle 12.30 alle 15.

Gran finale con il triangolare riservato ai più piccoli. In campo la squadra di Brembate, quella del Sesto e il gruppo di casa, integrato da giocatori di Bolzano. Il programma del torneo riservato agli Under 11 inizierà alle 15.30. Nel corso della due giorni di gioco e divertimento, la palestra di Monte Marenzo sarà aperta a tutti coloro che vorranno dare un’occhiata a questo sport, noto anche come unihockey, appassionante e coinvolgente.

Ecco i recapiti mail per chi fosse interessato ad apprendere come si pratica o come si insegna l’unihockey/floorball, informazioni che saranno ottenibili anche recandosi presso il Centro sportivo nel corso degli eventi di sabato e domenica.