Alessio Scaramella (Tc Chiavenna) ha avuto la meglio sull’atleta di casa Gian Marco Sprugnoli

Il Tennis Club di Vercurago schiererà tre formazioni nel campionato di Serie D

VERCURAGO – Fine settimana intenso per il Tennis Club “Tre Stelle” per lo svolgimento del torneo FIT nella formula rodeo, maschile “Eurospecial”, riservato ad atleti da NC a max 3.1. Sul campo in terra battuta del circolo di Vercurago, sotto l’attenta direzione del giudice arbitro FIT Paolo Limonta, si sono disputati gli incontri previsti da un ricco tabellone.

Alla fine la vittoria ha arriso ad Alessio Scaramella, classificato 3.2, atleta del Tennis Club Chiavenna che ha avuto la meglio sull’atleta di casa, 3.5 Gian Marco Sprugnoli con lo score di 42 53. La buona riuscita del torneo conferma ancora una volta la vitalità del Tennis Club di Vercurago che quest’anno schiererà ben tre formazioni nel campionato di Serie D.