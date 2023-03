Campestre. Domenica di corse a Cortenova, 12 rappresentative in gara

Domenica a Cortenova la 25^ edizione del Meeting giovanile di corsa campestre.

Ben 12 rappresentative. Saranno ottanta gli atleti lecchesi in gara

CORTENOVA- Domenica mattina saranno ben 12 le rappresentative nella 25^ edizione del Meeting interregionale: Milano, Bergamo, Brescia, Sondrio, Como-Lecco, Valsassina, Varese, Cremona, Trento, Genova, Torino e Canton Ticino.

Esordienti fuori punteggio e per il trofeo dai Ragazzi fino ai Cadetti saranno 4 categorie al femminile e 4 al maschile con 5 atleti in gara di cui 3 che porteranno punteggio per la rappresentativa.

Inizio alle 10.30 per gli Esordienti fuori punteggio, alle 10.40 si inizia per il Meeting.

I primi a correre saranno gli Esordienti 2010 mentre le Ragazze classe 2011 saranno le prime per il punteggio (50 punti e a scalare di 1 punti). La seconda gara tocca poi alle Ragazze 2010 e a successivamente ai Ragazzi, gli ultimi saranno Cadette/i 2009, 2008. Premi per tutti subito alla fine della gara, alle premiazioni invece saranno premiati i 6 classificati e tutte le rappresentative.

Sono state le due rappresentative che nella storia del Meeting hanno vinto per ben 18 volte, Milano con 11 volte e 7 volte Bergamo. La rappresentativa Como-Lecco ha vinto 5 volte. Gli atleti lecchesi saranno un’ottantina di cui 40 per la rappresentativa Como-Lecco e 40 per la Valsassina.

Rappresentativa Como/Lecco

Ragazze 2011: Martina Ragni (Atl Alto Lario), Francesca Girardi (Atl Rovellasca), Sveva Maggi (Liete Colle), Sofia Grisoni (Liete Colle), Giada Ballabio (Asd BTF92 Atl).

Ragazze 2010: Francesca Burgassi (Liete Colle), Sofia Piazza (Atl Lecco Colombo Costruzioni), Anna Riva (Pol Mandello), Francesca Brusa (Us San Maurizio), Giorgia Cozza (Asd BTF92 Atl).

Cadette 2009: Elisa Burgassi (Liete Colle), Marianna Zelante (Pol Intercomunale), Francesca Franchi (Atl Osg Guanzate), Alice Dell’Oro (Us San Maurizio), Carolina Fazzini (Premana).

Cadette 2008: Denise Mascheri (Cs Cortenova), Serena Mascheri (Cs Cortenova), Gaia Rigamonti (Virtus Calco), Caterina Ciacci (Cs Cortenova), Giada Montermini (Us Albatese).

Ragazzi 2011: Mattia Bassi (Liete Colle), Carlo Introzzi (Atl Mariano Comense), Daniel Cestone (Atl Mariano Comense), Lucio Arienti (Up Missaglia), Matteo Bodini (Us San Maurizio).

Ragazzi 2010: Nicola Spano (Cs Cortenova), Riccardo Andor Longoni (Cs Cortenova), Riccardo Galbusera (Virtus Calco), Oscar Gianola (Premana), Diego De Lorenzi (Cs Cortenova).

Cadetti 2009: Giordano Contigiani (Gs Bernatese), Filippo Pozzi (Atl Mariano Comense), Michele Bellati (Premana), Federico Forni (Atl Lecco Colombo Costruzioni), Daniele Arlati (Merate Atl Promoline).

Cadetti 2008: Francesco Gianola (Premana), Antonio Morabito (Pro-Sport Running Academy), Andrea Minotti (Atl Mariano Comense), Cristian Guido Acerboni (Us Derviese), Edoardo Riva (Ag Comense).

Rappresentativa Valsassina