Calco e Brivio capitali della corsa campestre, in 2.000 per il Campionato Nazionale Csi

Stamattina tanto entusiasmo per la cerimonia di inaugurazione

Fine settimana di gare: tra Calco e Brivio una vera e propria festa del cross

CALCO – Nozze d’argento per il cross del Csi con la Provincia di Lecco che ospita il 25° Campionato Nazionale di Corsa Campestre, che vedrà due distinti momenti di gara. Sabato 6 aprile nel comune di Calco, presso i prati di via Saint Germaine Laprade, scatteranno in rapida successione tutte le categorie individuali, mentre domenica 7 aprile, nel Comune di Brivio, la mattinata sportiva sarà interamente dedicata allo Staffettone delle Regioni, in gara squadre composte da 5 atleti. Al via la bellezza di 1966 atleti, con 841 pettorali assegnati alle sole donne.

Emozionante e partecipata l’inaugurazione della manifestazione sportiva che si è svolta sabato mattina a Calco: riuniti, in un bellissimo colpo d’occhio, gli atleti da ben 11 regioni d’Italia, allenatori, rappresentanti del Csi e delle amministrazioni comunali.

Dopo la ‘sfilata’ degli atleti l’assessore del Comune di Brivio Elisa Rossi ha acceso la fiamma della competizione. Nel serpentone multicolore di maglie, canottiere e tute sociali, l’onda verde Csi è sorprendente, caratterizzata dal gran numero di atleti minorenni presenti. Statistiche alla mano, a Calco due atleti su tre hanno meno di 18 anni. Solo la categoria Cadetti (nati nel 2009-2010) vedrà distribuiti 377 pettorali (197 per la gara maschile, 180 in quella femminile); la squadra di casa, la Virtus Calco, schiera 127 atleti, mentre i campioni regionali lombardi 2024, i Diavoli Rossi del GS Morbegno (CSI Sondrio), hanno al via 88 iscritti, uno in più della Polisportiva Dueville Vicenza, sempre tra le big del panorama campestre ciessino.

Tra i Comitati, dopo Lecco, che correrà con 434 suoi atleti di 13 società (oltre ai padroni di casa, le più accreditate sono i campioni 2023 nella graduatoria generale del Cortenova, poi Team Pasturo, Premana, Bernate e Pagnona), vi sono nell’ordine Vicenza, presente con 15 sodalizi di atletica e 269 atleti, Sondrio, con 248 finalisti di 8 società valtellinesi, e Trento, che è il Comitato con più squadre al via (16) con 184 pretendenti al titolo. Quindi Belluno e Como, entrambi con oltre 100 frecce da lanciare; e poi sotto quota 100 Milano, Reggio Emilia, Udine, Mantova, Feltre, Savona-Albenga, Foligno e Massa Carrara.

A dare il benvenuto a tutti i presenti il parroco Don Giuseppe Sala, quindi il sindaco di Calco Stefano Motta insieme al collega di Brivio, Federico Airoldi: “Siamo veramente onorati di potere ospitare questo importante Campionato – ha detto il sindaco Motta – l’organizzazione di questi mesi è stata veramente impegnativa, scusateci se ci sarà qualche problema logistico ma nei giorni scorsi ha piovuto tantissimo. Vorrei ringraziare la Virtus Calco e tutte le associazioni locali che hanno collaborato intensamente per assicurare una manifestazione bellissima”.

Presente anche Paolo Fasani del Csi Lombardia: “Io voglio solo ringraziare: parto dalle amministrazioni comunali, che hanno rappresentato un supporto incredibile, il Csi di Lecco, la Virtus Calco e il Csi Nazionale, qui rappresentato dal Coordinatore Tecnico Nazionale Carmine Di Pinto. E poi Giovanni Sala, coordinatore regionale attività sportive in Lombardia, organizzatore di tutta questa manifestazione. Il percorso è bellissimo, sono sicuro che sarà una bellissima giornata di sport”.

Dopo l’inno nazionale, suonato dal Gruppo Folkloristico La Brianzola, Piero Albanese ha dato il via alla manifestazione che si è aperta con la gara delle Esordienti al femminile.

GALLERIA FOTOGRAFICA